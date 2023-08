Care este starea victimelor tragediei de la Crevedia. Ministerul Sănătății, informații de ultimă oră

Ministerul Sănătății informează că trei pacienţi răniţi în urma exploziilor de la Crevedia se află internaţi în unităţi medicale din România şi sunt intubaţi şi ventilaţi mecanic şi alţi şase pacienţi sunt intubaţi şi ventilaţi mecanic în unităţi spitaliceşti din afara României.



Dintre cei trei pacienţi intubaţi din România, doi sunt la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, iar unul la Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar Arseni" Bucureşti.



Totodată, potrivit Ministerului Sănătății, dintre cei 24 de pacienţi internaţi aflaţi în stare medie sau uşoară, 11 sunt internaţi la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, 8 pacienţi - Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar Arseni" Bucureşti, trei la Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti, unul Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, unul la Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti.

12 pacienţi au fost transferaţi în străinătate





Conform sursei citate, au fost externaţi 17 pacienţi, iar doi au decedat. În același timp, 12 pacienţi au fost transferaţi în străinătate.



Dintre aceştia, un pacient transferat la Bruxelles are suprafaţă corporală arsă mai mult de 15% el fiind intubat şi ventilat mecanic, "stabil hemodinamic". În ultimele 24 de ore starea sa clinică nu a avut modificări, acesta fiind monitorizat continuu.



Cel de-al doilea pacient transferat la Bruxelles are suprafaţă corporală arsă peste 20%, fiind intubat şi ventilat, stabil hemodinamic, fără modificări în ultimele 24 de ore.



Unul din pacienţi transferaţi la Milano are suprafaţă corporală arsă peste 90%, fiind intubat şi ventilat mecanic, instabil hemodinamic, necesită suport vasopresor. Starea sa este una critică.



Cel de-al doilea pacient transferat la Milano are suprafaţă corporală arsă peste 45%, este intubat şi ventilat mecanic, stabil hemodinamic, starea clinică fără modificări în ultimele 24 de ore.



Cei doi pacienţi transferaţi în Germania la Berlin respiră spontan, sunt stabili hemodinamic, au arsuri pe mai mult de 40% din suprafaţa corporală.



Alţi doi pacienţi transferaţi la Graz, în Austria, respiră spontan, prezintă o patologie chirurgicală complicată din cauza localizării leziunilor de arsură şi a gradului acestora, sunt stabili hemodinamic.



Pacientul transferat la Viena - Austria respiră spontan, este stabil hemodinamic, starea sa clinică fără modificări în ultimele 24 de ore.



Cei doi pacienţi transferaţi la Lubeck - Germania sunt intubaţi şi ventilaţi mecanic, stabili hemodinamic, fără modificări în ultimele 24 de ore. Ei prezintă arsuri pe 40% şi 30% din suprafaţa corpului.



Pacientul transferat la Bergen - Norvegia respiră spontan, este stabil hemodinamic, iar starea sa clinică nu a suferit modificări în ultimele 24 de ore.

