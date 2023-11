IMPACT lansează alături de ARIR primul NFT de tip artă digitală

IMPACT Developer & Contractor S.A. („Impact”) (simbol bursier IMP), primul dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori București și Asociația Română pentru Relația cu Investitorii (ARIR) anunță lansarea primelor Non-Fungible Token (NFT) din piața de capital românească sub forma de artă digitală, pentru a marca împlinirea a cinci ani de la înființarea Asociației ca promotor a celor mai bune practici în comunicarea cu investitorii.

Compania invită acționarii și investitorii să participe la tombola dedicată până la 20 noiembrie la www.ir-romania.ro/NFT pentru a câștiga un NFT ARIR IMPACT și participa la GALA by ARIR în 23 noiembrie alături de reprezentanții companiei listate.

CEO-ul IMPACT, Tinu Sebeșanu, subliniază importanța acestei colaborări: „IMPACT este onorat să fie membru ARIR și să participe activ la această inițiativă de a sărbători 5 ani de excelență în comunicarea cu investitorii. Lansarea NFT-ului de tip Galerie Virtuală reprezintă o exprimare digitală a valorilor și caracteristicilor IMPACT, evidențiindu-ne angajamentul pentru mediul urban sustenabil.”

NFT-ul ilustrează o oază urbană, prin utilizarea literei A din logo-ul companiei ca element central distinctiv, din care „răsar” diverse componente ale unei comunități urbane sustenabile: oameni în clădiri, spații de joacă, școli, centre medicale, ferme solare și grădini comunitare. Această abordare își propune să sublinieze conexiunea dintre brandul IMPACT și crearea unor spații urbane sustenabile. NFT-ul de tip artă digitală este realizat de agenția Dots N’ Bits, o echipă de designeri, dezvoltatori front-end și minți creative reunite acolo unde pasiunea se întâlnește cu expertiza în designul UX și UI, iar grafica animată dă viață soluțiilor lor.

Daniela Șerban, Președinte și Co-fondator ARIR, adaugă: „Ne-am propus o celebrare inedită în acest an, cu ocazia aniversării de 5 ani a ARIR. Astfel, am salutat deschiderea IMPACT de a adopta noi tehnologii și de a utiliza NFT-urile pentru un proiect de comunicare cu investitorii. Credem că odată listată, orice companie are ca obiectiv creșterea, dezvoltarea și inovarea, utilizând înalte standarde de transparență. Susținem performanța companiilor listate prin proiecte concrete dedicate lor, membrilor noștri.”

NFT-ul ARIR IMPACT este realizat în parteneriat cu Webit Labs, o companie activă în domeniul blockchain.

Despre Impact Developer & Contractor S.A.

Cu o experiență de 32 de ani pe piață, Impact Developer & Contractor S.A. este primul dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori București. Acțiunile Impact Developer & Contractor S.A. („IMP”) sunt listate la categoria Premium a Bursei de Valori București. Societatea utilizează cele mai bune practici de guvernanță corporativă, transparență, responsabilitate şi comunicare cu investitorii, obținând ratingul 10 la evaluarea VEKTOR realizată de către Asociația Română pentru Relația cu Investitorii. Misiunea Impact Developer & Contractor S.A. este de a dezvolta comunități, prin proiecte sustenabile, la standarde de calitate BREEAM Excellent, certificate nZEB, atât în București, cât și în marile orașe ale țării. Printre proiectele de referință ale dezvoltatorului se numără GREENFIELD Băneasa și LUXURIA Residence, acesta din urmă fiind primul proiect rezidențial din România cu certificare BREEAM Excellent. Ca parte a strategiei de extindere la nivel național, anul acesta Impact Developer & Contractor S.A. a finalizat în Constanța prima fază a proiectului rezidențial BOREAL Plus, proiect mixt format din vile și blocuri de apartamente și a obținut autorizația de construire pentru proiectul rezidențial GREENFIELD Copou, în Iași.

Despre Asociația Română pentru Relația cu Investitorii (ARIR)

ARIR este promotorul conceptului de Relaţia cu Investitorii (Investor Relations – IR) în România și susține că prin respectarea unor standarde de transparență, guvernanţă corporativă și proactivitate în comunicarea cu investitorii membrii noștri vor beneficia de plusvaloare, atrage mai uşor finanțare, avea reputație și încrederea necesară dezvoltării continue a afacerilor lor. ARIR a fost fondată în 2018 de companii listate, cu potențial de listare, administratori de fonduri și profesioniști în IR. Membrii fondatori sunt Bursa de Valori București (BVB), ALRO, Electromagnetica, Franklin Templeton Management – suc. București, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Teraplast, Transelectrica, Daniela Șerban, Tony Romani, în timp ce Electrica, OMV Petrom, Antibiotice, Purcari, Idea Bank, BRK Financial Group, Banca Transilvania, Transgaz, MedLife, Romcarbon, Farmaceutica REMEDIA, Autonom, IMPACT Developer & Contractor, One United Properties, Transport Trade Services, Patria Bank, Connections Consult, BRD - Groupe Société Générale, Rompetrol, Agista, Mecanică Fină și AQUILA s-au alăturat ca Membri Asociați, INNOVA Project Consulting, ENVISIA, RTPR, Mazars, Marsh Broker de Asigurare – Reasigurare și Dentons ca Membri Afiliați. Alexandra Țițan ca Membru Profesionist.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News