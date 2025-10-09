€ 5.0953
Data publicării: 16:47 09 Oct 2025

Imaginile zilei cu Rubio care îi palmează lui Trump un bilețel. Ce scria pe hârtie / video
Autor: Ioan-Radu Gava

rubio trump Foto: Agerpres
 

Imaginile zilei vin din Statele Unite ale Americii și surprind un gest discret al secraterului de stat Marco Rubio.

Președintele american Donald Trump a părut să anuleze un eveniment de la Casa Albă despre Antifa, la scurt timp după ce a primit un bilețel de la secretarul de stat Marco Rubio privind eforturile continue de a asigura încetarea războiului din Gaza, notează Times of Israel.

„Tocmai am primit un bilet de la secretar în care spune că suntem foarte aproape de un acord în Orientul Mijlociu și că vor avea nevoie de mine destul de repede”, le-a spus Trump reporterilor.

„Trebuie să plec acum pentru a încerca să rezolv niște probleme din Orientul Mijlociu”, adaugă el ulterior.

Doar că textul de pe bilețelul pe care Rubio i l-a palmat lui Donald Trump a putut fi citit de pe filmare, atunci când s-a pus pauză, iar acesta spunea: „Foarte aproape. Trebuie să aprobi o postare pe Truth Social cât mai curând, ca să poți anunța tu primul acordul.”

Anterior, în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri, Trump a fost întrebat despre posibila sa călătorie în regiune în acest weekend și dacă aceasta ar putea include o vizită în Gaza.

„S-ar putea să fac asta”, a spus Trump, adăugând că nu s-a decis încă.

Trump a spus că cel mai probabil va merge în Egipt, dar a adăugat că va „face turul lumii”.

Președintele SUA, anunț privind un acord în războiul Israel - Hamas

Într-un mesaj pe reţeaua sa Truth Social, preşedintele american a declarat că este "mândru să anunţe că Israelul şi Hamas au fost de acord cu prima fază” a planului său de pace pentru Gaza, în cadrul negocierilor indirecte din Egipt, scrie Agerpres.

„Aceasta înseamnă că toţi ostaticii vor fi eliberaţi foarte curând şi că Israelul îşi va retrage trupele pe linia convenită, primii paşi către o pace puternică, durabilă şi eternă”, a indicat preşedintele SUA.

Qatarul, ţară mediatoare, a confirmat că „s-a ajuns la un acord în această seară privind toate dispoziţiile şi mecanismele de punere în aplicare a primei faze a acordului de armistiţiu în Gaza, care va duce la sfârşitul războiului, eliberarea ostaticilor israelieni şi a prizonierilor palestinieni şi la intrarea ajutoarelor umanitare”, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului său Externe, Majed al-Ansari.

La rândul său, Hamas a anunţat că a ajuns la un acord „care prevede sfârşitul războiului din Gaza”.

„Este o zi mare pentru Israel”, a comentat premierul israelian Benjamin Netanyahu care i-a mulţumit lui Donald Trump şi a precizat că joi va convoca o şedinţă a cabinetului pentru „a ratifica acordul şi a repatria toţi ostaticii noştri preţioşi”.

donald trump
marco rubio
israel
hamas
gaza
