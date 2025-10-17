€ 5.0889
Data actualizării: 22:57 17 Oct 2025 | Data publicării: 22:53 17 Oct 2025

Imaginile care au cutremurat Internetul: Ce s-a întâmplat cu victima prinsă sub o placă de beton care dădea din mână
Autor: Irina Constantin

explozie rahova O femeie face cu mâna pentru a putea fi văzută de salvatori/ captură video
 

Dădea din mână arătând că trăiește, că a supraviețuit. Era prinsă sub o placă de beton, în urma exploziei blocului din Rahova, București.

Generalul Irinel Precup, șeful ISU București, a vorbit despre victima care făcea disperată cu mâna, pentru a fi salvată. Este vorba despre o femeie de 30 de ani: 

”Vreau să vă spun că acea persoană a fost salvată de către colegii mei care au intrat în clădire. O femeie, în jur la 30 de ani, a fost transportată la spital și în momentul de față este sub supravegherea medicilor. În seara aceasta am reușit să scoatem și ultima victimă din ruinele acestei clădiri”. 

Generalul a explicat că intervenția a fost destul de grea. 

"O intervenție destul de grea pentru că, alături de personalul care a fost în interiorul clădirii, am coordonat de afară cu un utilaj special acțiunea de scoatere a acestei victime. E un utilaj special care a trebuit să ducă un lanț în interior pentru a putea fi puțin ridicată acea placă de beton, ca să putem să extragem victima de acolo. Victima a fost extrasă în condiții foarte bune și vreau să-i felicit pe colegii mei pentru modul profesionist care și-au desfășurat acțiunea de intervenție. Și totodată vreau să adresez condoleanțe familiilor îndoliate și îmi pare rău că, din păcate, mai mult de atât n-am putut să face" a precizat șeful ISU, pentru Observator

explozie Bucuresti
explozie rahova
explozie bloc bucuresti
explozie bloc rahova
