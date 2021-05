Imagini rare cu un căprior într-o pădure din România - VIDEO

"Imagini superbe cu un căprior care se hrănește într-o pădure din Parcul Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina într-o filmare realizată de o cameră de monitorizare a faunei amplasată de specialiștii Romsilva.

Căpriorul este un mamifer erbivor care are habitatul în zonele de șes și de deal, preferând pădurile de foioase sau amestec de foioase și rășinoase. Are o lungime de peste un metru și o înălțime de circa 70 de centimetri. Are picioarele lungi și subțiri terminate în copite mici și alungite. Căpriorul se hrănește în principal cu frunze, dar mănâncă și lucernă, trifoi, grâu sau orz.

Pădurile din Parcul Natural Gradistea Muncelului-Cioclovina asigură faunei bogată toate condițiile de hrană, adăpost și liniște. Parcul Natural Gradistea Muncelului-Cioclovina, unul din cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, are o suprafață de peste 38.000 de hectare, din care peste 26.500 de hectare sunt păduri. Parcul este situat în vestul țării, pe raza județului Hunedoara, în zona Munților Șureanu", transmite Romsilva.

Un clip similar a fost filmat în Apuseni

"Hârjoneala unor căpriori drăgălași și un peisaj de vis într-un videoclip pe care rangerii administrației Parcului Natural Apuseni l-au preluat de pe o cameră de monitorizare a faunei. Parcul Natural Apusenii este unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, are o suprafață de 76.064 de hectare, în zona Munților Apuseni, pe teritoriul județelor Cluj, Bihor și Alba, din acestea 50.793 fiind păduri", anunţa Romsilva care publica, recent, un alt clip cu frumoasele animale sălbatice.

VIDEO: