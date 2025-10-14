€ 5.0903
Data publicării: 09:02 14 Oct 2025

Imagini emoționante: Momentul în care israelianul cu origini românești s-a întâlnit cu cei dragi după ce a fost ținut ostatic / video
Autor: Anca Murgoci

Guy Gilboa Dala Agerpres
 

Sunt imagini emoționante.

După 738 de zile de captivitate în Gaza, Guy Gilboa-Dalal s-a reunit, în sfârșit, cu familia sa. Tânărul, ținut ostatic de organizația Hamas, a fost eliberat după mai bine de doi ani de detenție în condiții dramatice.

Povestea lui Guy are o legătură specială cu România. Tatăl său are origini românești, iar bunicul său s-a născut la Iași. În decembrie 2023, familia lui Guy, tatăl și mătușa sa, au venit la București pentru a cere sprijinul autorităților române în vederea intensificării eforturilor internaționale pentru eliberarea băiatului.

Astăzi, familia poate răsufla ușurată. După sute de nopți nedormite și o luptă neîntreruptă pentru a-l readuce acasă, părinții lui Guy și-au regăsit liniștea și speranța.

„Este o zi a iubirii și a vindecării. Nu există cuvinte care să poată descrie ușurarea noastră”, au transmis apropiații familiei.

 

