Imagini din satelit, de înaltă rezoluție, cu bazele militare ale Rusiei

Imaginile, de înaltă rezoluție, la care Google a permis accesul publicului larg, mai includ fortificații, aeroporturi militare, nave, sisteme antiaeriene și lansatoare de rachete nucleare ale Rusiei.

Victor Kovalenko, un fost jurnalist, dar și veteran al armatei ucrainene, a prezentat pe contul său de Twitter mai multe imagini:

The service @GoogleMaps opened public access to satellite imagery in HQ of all Russian military bases, fortifications, facilities, airports, jets, ships, anti-air systems, nuclear rocket launchpads, etc. On this photo you can see Su-57, a 5th gen fighter jet. #OSINT pic.twitter.com/0aG58yswNQ — Victor Kovalenko (@MrKovalenko) April 18, 2022

[2] The service #GoogleMaps opened public access to satellite imagery in HQ of all Russian #military facilities. On this photo you can see "Admiral Kuznetsov", an aircraft carrier flagship currently undergoing refit. #OSINT pic.twitter.com/YhStQU9Iol — Victor Kovalenko (@MrKovalenko) April 18, 2022

[3] The #GoogleMaps opened public access to satellite imagery in HQ of all Russian #military facilities. On this photo you can see a launchpad of Rus. nuclear intercontinental ballistic missile. #OSINT pic.twitter.com/c1xv0PI3b8 — Victor Kovalenko (@MrKovalenko) April 18, 2022

ONU: încetarea focului pentru ajutor umanitar în Ucraina nu se întrevede la orizont

Încetarea focului pentru acordarea de asistență civililor din Ucraina nu se întrevede la orizont, spune șeful ONU pentru ajutor umanitar.

Încetarea focului în Ucraina este puțin probabilă în acest moment, dar ar putea avea loc în câteva săptămâni, a declarat Martin Griffiths, șeful Organizației Națiunilor Unite pentru ajutor umanitar.

„În mod evident, nu avem încă o încetare a focului umanitar în partea rusă. Am intrat într-o mulțime de detalii în această privință și au continuat să promită să revină la mine cu privire la detaliile acestor propuneri. În momentul de față, dacă aș putea vorbi în numele autorităților ruse, acestea nu pun încetarea focului la nivel local în fruntea agendei lor. Încetarea focului nu se află la orizont în acest moment. Ar putea fi peste câteva săptămâni. S-ar putea să fie ceva mai mult decât atât", a spus reprezentantul ONU reporterilor din New York.

Au existat coridoare umanitare sporadice care au permis unor civili să scape din orașele atacate, dar Ucraina a declarat că alte încercări au fost abandonate din cauza bombardamentelor Rusiei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News