Ilie Bolojan, radiografia dezastrului economic în care se află România: Am plătit, în 2024, dobânzi de circa 40 de miliarde lei. Anul ăsta vom plăti mai mult

Ilie Bolojan, considerat o posibilă opțiune pentru funcția de prim-ministru al României, a tras un semnal de alarmă cu privire la dezechilibrele majore din bugetul de stat. Potrivit acestuia, România a cheltuit anul trecut cu 152 de miliarde de lei mai mult decât a încasat, iar diferența a fost acoperită prin împrumuturi. Datoria publică se apropie periculos de 60% din PIB, iar costurile cu dobânzile au devenit tot mai mari, ajungând la 2,3% din PIB, aproximativ 40 de miliarde de lei.

România cheltuie mult mai mult decât încasează

„Coloana de venituri este mult mai mică față de cea a cheltuielilor. Anul trecut am cheltuit cu 152 de miliarde de lei mai mult decât am avut total venituri la bugetul de stat, 575 de miliarde. Diferența a fost acoperită prin creditele pe care le-a contractat România. Dar și în anii anteriori am cheltuit mult mai mult. Anul trecut, diferența a fost cea mai mare, de peste 30 de miliarde de euro.

(...) Avem un efect de creștere accelerată a datoriei externe și a costurilor de finanțare. (...) Datoria publică a României a ajuns, anul trecut, la aproape 55% din PIB. La finalul acestui an, ar putea ajunge la 60%. (...) Față de media UE, cheltuielile cu dobânzile au ajuns la o sumă foarte mare, de 2,3% din PIB, adică anul trecut am plătit dobânzi de aproximativ 40 de miliarde de lei, respectiv 8 miliarde de euro. Cu siguranță, anul acesta, vom plăti, din păcate, mai mult.

(...) Un lucru important pe care îl putem spune este că am avut cheltuieli, în ultimii ani, mulți ani, care nu au ținut seama de venituri. Linia roșie, care înseamnă cheltuielile, este întotdeauna deasupra celeilalte linii verzi. Deci cheltuim mult mai mult decât avem venituri. Gândiți-vă că, în 2024, față de 2023, veniturile au crescut cu puțin peste 10%, iar cheltuielile generale ale statului au crescut cu aproximativ 19%”, a declarat președintele PNL, Ilie Bolojan.

Citește și: Cine este femeia pe care Nicușor Dan ar vrea să o numească premier după refuzurile lui Bolojan și Grindeanu - Foto în articol

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News