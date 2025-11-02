Îi sare Putin în ajutor lui Maduro? Rusia spune că e în permanent contact cu „prietenii din Venezuela”, amenințată de intervenția SUA

"Suntem în contact cu prietenii noştri venezueleni", a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse pentru agenţia de ştiri TASS, preluat de agențiile Agerpres și EFE.

Potrivit publicaţiei The Washington Post, Maduro ar fi cerut ajutorul Rusiei, Chinei şi Iranului pentru consolidarea apărării ţării sale împotriva presiunii americane.

Peskov, care nu a menţionat direct presupusa solicitare a lui Maduro, a subliniat însă că Rusia şi Venezuela sunt unite prin "obligaţii contractuale".

Rusia şi Venezuela au semnat un acord de parteneriat strategic în luna mai, în timpul unei vizite a lui Maduro la Moscova.

Săptămâna aceasta, Rusia şi-a reiterat sprijinul pentru Venezuela în faţa ameninţărilor "existente şi potenţiale" care provin din Statele Unite.

Ministerul de Externe a denunţat sâmbătă "forţa militară excesivă" utilizată de Statele Unite în Marea Caraibelor în cadrul unei campanii de combatere a traficului de droguri şi şi-a reafirmat sprijinul pentru liderii Venezuelei, potrivit Reuters.

"Denunţăm ferm utilizarea forţei militare excesive în desfăşurarea acţiunilor din cadrul operaţiunilor antidrog", a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, într-un comentariu postat pe site-ul ministerului său.

"Astfel de acţiuni încalcă atât legislaţia internă a SUA..., cât şi normele dreptului internaţional", a mai transmis ea.

În comentariile sale, Zaharova a declarat că Rusia "confirmă sprijinul nostru ferm pentru conducerea venezueleană în apărarea suveranităţii sale naţionale".

Mai multe informaţii publicate vinerea aceasta indică faptul că SUA îşi intensifică în continuare desfăşurarea militară în Caraibe sau chiar plănuieşte atacuri împotriva unor ţinte din Venezuela, ceea ce stârneşte temeri privind o ofensivă a Washingtonului împotriva guvernului Maduro, în ciuda faptului că Donald Trump a negat această posibilitate.

Potrivit jurnaliştilor din domeniul apărării, SUA vor avea opt nave de război, trei nave amfibii şi un submarin în zonă în câteva zile, cu un total de 13 efective navale, cea mai mare desfăşurare a sa de la primul Război din Golf (1990-1991), conform unui studiu realizat de Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS).

Articole apărute în Miami Herald şi The Wall Street Journal au mers chiar mai departe. Cele două publicaţii, citând surse apropiate administraţiei Trump, au relatat că Statele Unite se pregătesc să bombardeze instalaţii militare din interiorul Venezuelei în orice moment.

Maduro a denunţat în repetate rânduri dorinţa Washingtonului de a-l înlătura de la putere şi a cerut SUA să abandoneze planurile sale militare privind Venezuela.