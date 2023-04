Iancu Guda vs mituri legate de independenţa financiară: Cardurile de credit aduc probleme, toate datoriile sunt rele, trebuie să fii bogat ca să investeşti: E cel mai fals dintre toate

Primul mit pe care analistul economic l-a demontat a fost cel legat de datorii. Concret, "toate datoriile sunt rele şi trebuie plătite imediat".

"Este parţial adevărat. Depinde despre ce datorii vorbim şi când le contractăm. De exemplu, la un credit ipotecar, în primii cinci ani e foarte bine să rambursezi anticipat. Pentru că orice leu plătit anticipat duce la economisire de dobândă, de cinci ori mai mare. Dacă eşti între 6 şi 10 ani de la contractarea creditului, e bine să împarti economiile jumătate la rambursarea creditului, jumătate la investiţii, iar dacă au trecut 10 de la contractarea creditului ipotecar, nu mai plăteşti rambursare anticipată, ci faci investiţii cu economiile, deoarece ai plătit deja foarte multă dobândă şi nu te mai ajută rambursarea anticipată", a precizat Iancu Guda.

Al doilea mit demontat este legat de cardurile de credit. "Cardurile de credit aduc probleme şi trebuie evitate".

"Fals", spune Iancu Guda. "Este un instrument foarte bun, dacă ştii să îl foloseşti. Overdraftul sau descoperirea de cont are dobândă zero, de obicei, dacă rambursezi suma minimă, adică între 2-3 % din suma descoperită. Eu vin şi întreb. E ceva mai bun decât un credit cu dobândă zero? Trebuie să ştii să foloseşti overdraftul. Problema e că oamenii încep să creadă că au bani, intră în descoperire, şi nu gestionează bine cheltuielile. Pierd controlul, nu mai pot plăti suma minimă de 2-3% din descoperire până la scadenţa lunară, şi apar dobânzile mari. Atunci devine o problemă. Dar dacă ştii să foloseşti corespunzător instrumentul, e binevenit, pentru că ai bani cu dobândă zero", a spus acesta.

"Trebuie să fii bogat ca să investeşti"

"Este cel mai fals dintre toate. Eu am dovedit, la Banii în Mişcare, că independenţa financiară este o ecuaţie, unde venitul familiei nu are importanţă. Poţi ajunge independent financiar dacă economiseşti un sfert din veniturile tale la un randament real de 8% pe 15 ani. E mai greu să economiseşti 25% dacă ai venituri mici, iar cei cu venituri mici nu investesc în educaţia financiară, dar noi le punem la dispoziţie tuturor instrumentele de educaţie financiară gratuit", a concluzionat Iancu Guda.

