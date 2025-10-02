Hamas pregătește solicitări de ajustare a planului de pace Trump înainte de a semna un armistițiu

Hamas se pregătește să ceară ajustări semnificative la propunerea de încetare a focului în Gaza prezentată de Donald Trump, însă analiștii și surse apropiate grupului estimează că, în cele din urmă, gruparea ar putea accepta planul în zilele următoare ca punct de plecare pentru reluarea negocierilor. Trump a fixat un termen de „trei sau patru zile” de marți pentru ca Hamas să ofere un răspuns la planul său în 20 de puncte, conceput pentru a pune capăt războiului de doi ani din Gaza și pentru a permite o administrație internațională, aparent nedeterminată, a teritoriului devastat, sau „să plătească în iad”.

Politologul Mkhaimar Abusada, originar din Gaza și stabilit la Cairo, subliniază că Hamas trebuie acum să „aleagă între rău și cel mai rău”. „Dacă vor spune ‘nu’, așa cum Trump a clarificat, nu va fi bine și Israelul va face tot ce trebuie pentru a termina treaba. Vor spune ‘da, dar avem nevoie de asta și de cealaltă’”, a explicat Abusada. Hugh Lovatt, cercetător senior la Consiliul European pentru Relații Externe, estimează că acceptarea necondiționată a termenilor ar fi dificilă. „Este de înțeles. Textul lipsește de detalii. Dar orice altceva decât acceptarea totală și finală va fi folosit împotriva Hamas de Israel, administrația Trump și, posibil, de europeni”, a precizat el.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a acceptat planul lui Trump, care integrează multe dintre cerințele-cheie ale Israelului

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a acceptat planul lui Trump, care integrează multe dintre cerințele-cheie ale Israelului și a fost formulat fără consultarea Hamas. Netanyahu, vizat de acuzații de crime de război de Curtea Penală Internațională în timpul ofensivei israeliene din Gaza, a avertizat că Israel va „termina treaba” dacă Hamas respinge propunerea sau încetinește implementarea acesteia. În martie, Israel a încălcat unilateral un armistițiu de două luni, refuzând să treacă la faza a doua programată, care ar fi putut încheia definitiv ostilitățile.

Liderii Hamas sunt împărțiți între Istanbul, Doha și Gaza, complicând astfel luarea unei decizii comune. Turcia și Qatar exercită presiuni pentru ca gruparea să accepte concesii. Un punct critic al planului îl reprezintă cerința dezarmării totale a Hamas, ceea ce, potrivit unei surse apropiate organizației, ar fi dificil de acceptat fără vreun proces politic sau progres semnificativ spre o soluție a două state. „Există tendințe diferite în cadrul mișcării. Membrii din Doha tind să fie mai pragmatici, comparativ cu conducerea militară din Gaza. Este evidentă necesitatea obținerii sprijinului conducerii militare și al luptătorilor de rând”, explică Lovatt.

Propunerea prevede eliberarea tuturor ostaticilor israelieni în 72 de ore. Netanyahu ar trebui, de asemenea, să elibereze peste 1.000 de prizonieri palestinieni

Conflictul a început după raidul Hamas în sudul Israelului, care a dus la moartea a 1.200 de persoane, majoritatea civili. Aproximativ 250 de persoane au fost luate ostatice, dintre care 48 rămân în Gaza, dar mai puțin de jumătate sunt încă în viață. Peste 66.000 de oameni, majoritatea civili, au fost uciși de ofensiva israeliană, iar mare parte din cei 2,3 milioane de locuitori au fost strămutați de mai multe ori. Teritoriul a fost redus aproape complet la ruine.

Propunerea lui Trump prevede eliberarea tuturor ostaticilor israelieni în 72 de ore de la intrarea în vigoare a armistițiului, retragerea treptată a forțelor israeliene într-o zonă tampon și livrarea de ajutoare umanitare. Israelul ar trebui, de asemenea, să elibereze peste 1.000 de prizonieri palestinieni, mulți cu condamnări pe viață, ceea ce Hamas ar putea prezenta ca o victorie simbolică.

Un alt punct delicat îl reprezintă vagitatea retragerilor israeliene, deși asigurarea clară că Gaza nu va fi anexată sau ocupată de Israel a fost apreciată de surse apropiate grupului. Mulți analiști consideră că diviziunile din cadrul Hamas sunt adesea exagerate. „Nu cred că există o ruptură reală între Gaza, Cisiordania și conducerea externă. Toți se opun dezarmării, deoarece lupta armată este un principiu profund în identitatea lor”, afirmă Michael Milshtein, expert în Hamas la Universitatea Tel Aviv.

Hamas a suferit pierderi masive în acest război: mii de luptători și aproape toți liderii militari superiori au fost eliminați. Conform unui raport ACLED, cel puțin 40 de comandanți și operativi-cheie din aripa militară a Hamas au fost uciși de atacuri aeriene israeliene din martie. Aceste decese au lăsat doar un comandant superior din vechiul consiliu militar Hamas pre-7 octombrie în funcție.

"Există o tendință în cadrul aripii militare, mai ales printre luptătorii tineri, care vor să continue lupta"

În ciuda pierderilor, Hamas continuă operațiunile de gherilă și menține structuri de guvernare în lipsa unei alternative. Oficialii umanitari din Gaza au menționat că gruparea mai are o prezență puternică în Gaza City, în „taberele centrale” mai la sud și în zona de coastă al-Mawasi. Hamas, fondată în 1987, a recrutat mii de noi luptători care, deși neexperimentați și prost echipați, pot provoca pierderi semnificative forțelor israeliene.

Milshtein a declarat că, potrivit surselor militare, 90% dintre comandanții Hamas au fost uciși, 97% dintre rachete au fost distruse sau lansate, iar doar 40% din rețeaua extinsă de tuneluri a fost distrusă. „Hamas s-a adaptat noilor condiții. Sunt activi în zone unde armata israeliană declara că Hamas este complet învins, dar nu poți șterge complet Hamas. Gruparea s-a metamorfozat și a supraviețuit”, afirmă Milshtein.

Unii membri Hamas sunt hotărâți să respingă planul Trump în mod direct. „Există o tendință în cadrul aripii militare, mai ales printre luptătorii tineri, care vor să continue lupta”, explică Lovatt. „Opinia lor este că Israel se confruntă cu dificultăți strategice: mobilizarea rezerviștilor este o povară uriașă, alegerile sunt programate peste aproximativ un an, iar presiunea internațională și internă crește… Pentru ei, este doar o chestiune de cine rezistă mai mult”, conform The Guardian.