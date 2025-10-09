Hamas acceptă eliberarea ostaticilor și Trump pregătește o vizită în Orientul Mijlociu. De ce pacea pare mai aproape ca oricând

Potrivit unor surse palestiniene citate de postul Al-Jazeera, Hamas ar fi acceptat, în cadrul negocierilor aflate în desfășurare, să elibereze toți ostaticii care se află încă în viață. Mișcarea islamistă ar fi cerut însă amânarea predării trupurilor celor decedați „până la clarificarea situației din teren”. Oficialii citați afirmă că s-au înregistrat progrese notabile în privința listelor de ostatici și a garanțiilor privind oprirea completă a confruntărilor armate.

Negocierile, care se desfășoară în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, se apropie de un termen-limită. Potrivit surselor diplomatice, mediatorii internaționali au cerut ca ziua de vineri să fie ultima destinată discuțiilor. Aceștia ar fi arătat deschidere față de cererea părții palestiniene ca retragerea trupelor israeliene să fie planificată progresiv, începând cu marile centre urbane din Fâșia Gaza.

Persoane apropiate echipei de mediere afirmă că, în cazul în care părțile ajung la un acord, președintele american Donald Trump ar urma să anunțe oficial încheierea războiului dintre Israel și Hamas.

"Aceasta este o ZI MĂREAȚĂ pentru lumea arabă și musulmană, pentru Israel, toate națiunile din jur și pentru Statele Unite"

Președintele american a anunțat miercuri că Israelul și Hamas au ajuns la un acord privind „prima fază” a unui plan menit să pună capăt conflictului din Fâșia Gaza, un pas considerat drept un moment istoric pe scena diplomatică internațională. Dacă înțelegerea va fi aplicată conform planului, ea ar pune capăt celor doi ani de confruntări violente și crizei umanitare profunde din teritoriu.

Într-un mesaj publicat pe platforma sa Truth Social, Trump a explicat că documentul convenit include eliberarea tuturor persoanelor răpite de Hamas în timpul atacului din 7 octombrie 2023 asupra Israelului. De asemenea, acordul ar urma să deschidă drumul către un proces mai amplu de pace între palestinieni și statul israelian.

„Acest lucru înseamnă că TOȚI ostaticii vor fi eliberați foarte curând, iar Israelul își va retrage trupele până la o linie convenită, ca prim pas către o Pace Puternică, Durabilă și Eternă. Toate părțile vor fi tratate corect!”, a scris Trump. „Aceasta este o ZI MĂREAȚĂ pentru lumea arabă și musulmană, pentru Israel, toate națiunile din jur și pentru Statele Unite ale Americii, și le mulțumim mediatorilor din Qatar, Egipt și Turcia, care au colaborat cu noi pentru a face posibil acest Eveniment Istoric și Fără Precedent. FERICIȚI CEI CARE ADUC PACEA!”

Contactat ulterior de publicația POLITICO, Trump a declarat într-un scurt interviu telefonic: „Mă simt bine. Este un acord extraordinar pentru lume”, completând că este „un acord frumos”.

"Mâine voi convoca guvernul pentru a aproba acordul și a ne aduce acasă toți ostaticii dragi nouă"

La rândul său, premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat înțelegerea, numind-o „o zi mare pentru Israel”. Liderul de la Ierusalim a ținut să mulțumească Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) și președintelui american pentru rolul lor în ajungerea la acest moment.

„Mâine voi convoca guvernul pentru a aproba acordul și a ne aduce acasă toți ostaticii dragi nouă”, a declarat Netanyahu. „Îmi exprim recunoștința față de curajoșii soldați ai IDF și toate forțele de securitate, a căror dăruire și sacrificiu ne-au adus în acest moment.”

Potrivit informațiilor transmise de echipa lui Trump, acordul reprezintă rezultatul unui plan de pace structurat în 20 de puncte, elaborat împreună cu parteneri arabi și finalizat după trei zile de discuții intense în Egipt. Președintele american a menționat că intenționează să efectueze o vizită în Orientul Mijlociu în weekend, pentru a oficializa documentul, pe care îl consideră una dintre cele mai importante realizări de politică externă ale mandatului său.

Dovezi care susțin faptul că pacea e aproape

Un oficial palestinian a confirmat pentru Al-Jazeera progresele înregistrate, declarațiile sale fiind ulterior validate de publicațiile israeliene Walla! și Kan 11, care au relatat despre dinamica pozitivă a negocierilor din Sharm el-Sheikh.

Mai mult, surse diplomatice egiptene au transmis că reprezentanții Qatarului și ai Statelor Unite au insistat pentru stabilirea unui termen clar, până vineri, pentru finalizarea acordului.

Agențiile Reuters și Ynet au relatat, la rândul lor, că administrația americană se pregătește pentru un anunț oficial din partea lui Donald Trump, în eventualitatea unui rezultat favorabil al negocierilor.

Dovezi care contrazic informațiile

Autoritățile israeliene nu au confirmat public existența unei înțelegeri privind amânarea predării trupurilor celor uciși.

Surse din cadrul serviciilor de informații israeliene susțin că Hamas „a modificat de mai multe ori condițiile” propuse și că „nu există garanții clare privind siguranța ostaticilor rămași în viață”.

Deși tonul negocierilor pare mai optimist decât în etapele anterioare, diplomații avertizează că persistă divergențe majore între cele două tabere. Discuțiile cele mai tensionate privesc ritmul retragerii trupelor israeliene și administrarea teritoriilor din Gaza după încetarea luptelor.

Solicitarea Hamas de a amâna repatrierea trupurilor ar avea, potrivit analiștilor, o componentă simbolică și psihologică, menită să ofere mișcării un instrument suplimentar de negociere până la finalizarea procesului. În cazul semnării documentului, declarația oficială a lui Donald Trump ar consfinți nu doar sfârșitul unui conflict devastator, ci și începutul unei faze complexe - cea a aplicării efective a acordului de pace.