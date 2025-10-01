Guvernul german vrea să relanseze economia prin utilizarea Inteligenţei Artificiale

Promisiunea sa vine după ce Cabinetul de la Berlin a aprobat măsuri care vizează reducerea birocraţiei, precum şi facilitarea şi accelerarea afacerilor prin intermediul inteligenţei artificiale şi digitalizării, transmite Reuters, citată de Agerpres.

"Suntem, desigur, conştienţi de problemele cu care se confruntă economia germană în acest moment, dar aspirăm să revenim la vârf", a spus Merz într-o conferinţă de presă organizată la Palatul Borsig, la periferia Berlinului.

Sub conducerea lui Merz, Germania a renunţat la decenii de disciplină fiscală pentru a adopta un pachet de investiţii în infrastructură şi apărare, cu o valoare de 500 de miliarde de euro, menit să relanseze creşterea economică în singura economie din G7 care s-a contractat în ultimii doi ani.

Un studiu realizat de institutul economic Ifo în noiembrie a arătat că birocraţia excesivă costă Germania aproape 150 de miliarde de euro pe an sub formă de producţie economică pierdută.

"Agenda de modernizare" adoptată miercuri a definit 23 de proiecte cheie care ar putea îmbunătăţi viaţa de zi cu zi a cetăţenilor, inclusiv un serviciu centralizat de înmatriculare online a vehiculelor, o platformă care permite înfiinţarea companiilor în 24 de ore şi instrumente bazate pe inteligenţă artificială pentru a ajuta la procedurile juridice şi cele de verificare a vizelor.

În plus, procedurile de recunoaştere a calificărilor străine în profesiile medicale ar trebui accelerate şi va fi creată o agenţie digitală pentru a facilita imigrarea şi integrarea lucrătorilor calificaţi pe piaţa muncii.

"Acum mergem în Bundestag cu nişte propuneri legislative foarte concrete", a declarat Merz.

Reducerea cerinţelor birocratice cu 25% în următorii ani ar putea aduce economii de 16 miliarde de euro, conform agendei.

Merz a adăugat că, în această lună, cabinetul său intenţionează să iniţieze mai multe propuneri legislative pentru a le trece prin camera superioară a Parlamentului înainte de ultima sa sesiune din decembrie.

Tot miercuri, Cabinetul de la Berlin a aprobat un plan de construire a unui reactor de fuziune nucleară în Germania, alocând o finanţare de 1,7 miliarde de euro pentru acest proiect. În plus, a fost dată undă verde unui proiect de lege pentru accelerarea dezvoltării infrastructurii de hidrogen prin reducerea birocraţiei.