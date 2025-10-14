€ 5.0879
|
$ 4.4034
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 18:26 14 Oct 2025 | Data publicării: 18:25 14 Oct 2025

Guvernul face un pas în spate în reforma pensiilor. ”Nicio majorare de vârstă până-n ianuarie 2028”
Autor: Irina Constantin

varsta-pensionare-negrescu_32611700 Foto: Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik
 

Guvernul renunță la reforma pensiilor până în 2028.

Premierul francez Sébastien Lecornu a anunțat, astăzi, în Adunarea Națională, că va propune suspendarea reformei pensiilor până la alegerile prezidențiale din 2027. Mutarea prim-ministrului vine într-o încercare de a depăși blocajul politic din Franța, notează AFP, conform Agerpres. 

Reforma pensiilor fusese adoptată prin asumarea răspunderii Guvernului, fără votul Parlamentului, și majora vârsta de pensionare la 64  de ani. Suspendarea acestei măsuri va trebui compensată prin economii, a afirmat premierul. Pasul în spate făcut de Guvern este considerat de Partidul Socialist o condiție pentru a nu răsturna Guvernul. 

Decizia Executivului vine într-un context foarte tensionat, în contextul în care Guvernul format duminică seara este din nou ameninţat cu cenzura de partidele de opoziţie.

”Nicio majorare de vârstă nu va interveni începând de acum şi până în ianuarie 2028”, a dat asigurări Lecornu.

Suspendarea reformei pensiilor aduce presiuni pe bugetul din 2026, adoptat, în prima ședință a Guvernului Lecornu II. Deficitul public prevăzut ”este redus la 4,7%” din PIB şi nu va trebui, ”în niciun caz”, să treacă de 5% la sfârşitul discuţiilor în Parlament, a subliniat premierul. 

Taxă pentru bogați

Recunoscând că există ”anomalii” în fiscalitatea averilor foarte mari, Lecornu vrea să ceară ”o contribuţie excepţională” a celor mai bogaţi francezi în viitorul buget.

Dacă Parlamentul nu va reuşi să voteze un buget pentru 2026, ”singurii care s-ar bucura de pe urma unei crize nu sunt prietenii Franţei”, a atenţionat el. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

reforma pensii
franta
buget 2026
taxa bogati
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Palma de la ÎCCJ care a trecut neobservată. Av. Bărbuceanu: nu va mai fi partenerul de încredere al DNA
Publicat acum 10 minute
România caută forță de muncă. Angajatorii merg până în Asia pentru sudori, croitori sau agronomi
Publicat acum 32 minute
Liviu Vârciu, luat la ochi de CNA, după o postare pe TikTok: Conținut ilegal
Publicat acum 42 minute
Kadîrov, mercenarul lui Putin, a primit ce-a de-a 36 medalie din partea Rusiei, de la invadarea Ucrainei
Publicat acum 45 minute
Grevă națională în Belgia: Sindicatele paralizează transportul public și aeroporturile
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 13 Oct 2025
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
Publicat pe 12 Oct 2025
Boala care l-a oprit pe Cosmin Seleși din drumul spre Athos: A fost un semn de la Dumnezeu
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close