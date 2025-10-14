Guvernul face un pas în spate în reforma pensiilor. ”Nicio majorare de vârstă până-n ianuarie 2028”

Premierul francez Sébastien Lecornu a anunțat, astăzi, în Adunarea Națională, că va propune suspendarea reformei pensiilor până la alegerile prezidențiale din 2027. Mutarea prim-ministrului vine într-o încercare de a depăși blocajul politic din Franța, notează AFP, conform Agerpres.

Reforma pensiilor fusese adoptată prin asumarea răspunderii Guvernului, fără votul Parlamentului, și majora vârsta de pensionare la 64 de ani. Suspendarea acestei măsuri va trebui compensată prin economii, a afirmat premierul. Pasul în spate făcut de Guvern este considerat de Partidul Socialist o condiție pentru a nu răsturna Guvernul.

Decizia Executivului vine într-un context foarte tensionat, în contextul în care Guvernul format duminică seara este din nou ameninţat cu cenzura de partidele de opoziţie.



”Nicio majorare de vârstă nu va interveni începând de acum şi până în ianuarie 2028”, a dat asigurări Lecornu.

Suspendarea reformei pensiilor aduce presiuni pe bugetul din 2026, adoptat, în prima ședință a Guvernului Lecornu II. Deficitul public prevăzut ”este redus la 4,7%” din PIB şi nu va trebui, ”în niciun caz”, să treacă de 5% la sfârşitul discuţiilor în Parlament, a subliniat premierul.

Taxă pentru bogați





Recunoscând că există ”anomalii” în fiscalitatea averilor foarte mari, Lecornu vrea să ceară ”o contribuţie excepţională” a celor mai bogaţi francezi în viitorul buget.



Dacă Parlamentul nu va reuşi să voteze un buget pentru 2026, ”singurii care s-ar bucura de pe urma unei crize nu sunt prietenii Franţei”, a atenţionat el.