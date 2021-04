Guvernul Cîțu, împrumut de 3,5 miliarde de euro de pe piețele externe

Ministerul Finanţelor, condus de Alexandru Nazare, a împrumutat 3,5 miliarde de euro de pe pieţele externe în prima ieşire de eurobonduri din acest an, într-o finanţare structurată pe două tranşe, de 12 ani respectiv 20 de ani. Este cel mai mare împrumut de până acum de pe pieţele externe. Astfel, pentru tranşa pe 12 ani, Ministerul s-a finanţat cu 2 miliarde de euro, investitorii alocând 6 miliarde de euro. Dobânda pentru această tranşă este formată din nivelul midswap (MS) plus 195 de puncte de bază, conform Ziarului Financiar.

Pentru tranşa pe 20 de ani, ministerul a atras 1,5 mld. euro, sumele alocate de investitori fiind de 4 miliarde de euro. Dobânda pentru această tranşă este formată din nivelul midswap (MS) plus 235 de puncte de bază. În ambele cazuri, dobânzile sunt uşor mai mici faţă de cele anunţate azi dimineaţă. Aceasta este prima finanţare de eurobonduri din 2021 şi prima sub mandatul ministrului Alexandru Nazare. Potrivit datelor Bloomberg, această finanţare prin eurobonduri are ca bookrunners BNPP, Citi, HSBC, Raiffeisen, Societe Generale, UniCredit.

Necesar de 130,8 miliarde de lei

În anul 2021 necesarul brut de finanţare la nivel guvernamental este de aproximativ 130,8 miliarde lei, volumul total al împrumuturilor ce urmează a fi atrase de Ministerul Finanţelor de pe pieţele interne şi externe fiind determinat de nivelul previzionat al deficitului bugetar, de 7,16% din PIB (aproximativ 80 mld. lei) precum şi de volumul datoriei de refinanţat în anul 2021, în sumă de aproximativ 51 miliarde lei. Ţinând cont de obiectivul limitării riscului valutar cât şi de cel al dezvoltării pieţei titlurilor de stat, se estimează ca deficitul bugetar urmează să fie finanţat în proporţie de cca 48% din surse interne şi de 52% din surse extern.

