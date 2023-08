Germania: Cea mai mare economie din Europa a stagnat în trimestrul doi - cele mai slabe performanțe din zona euro

Cifra de creștere zero pentru al doilea trimestru a fost în concordanță cu o primă estimare publicată la sfârșitul lunii iulie. De la an la an, PIB-ul ajustat s-a contractat cu 0,2% în al doilea trimestru, scrie Reuters.

De la trimestru la trimestru, activitatea economică a scăzut cu 0,4% în trimestrul al patrulea din 2022 și cu 0,1% în primul trimestru din 2023. Două trimestre consecutive de contracție îndeplinesc definiția tehnică a unei recesiuni.

„Atât perspectivele pe termen scurt, cât și cele pe termen lung pentru Germania sunt deloc optime”, a declarat Carsten Brzeski, șeful global al departamentului macro la ING.

Puterea de cumpărare slabă, cartea de comenzi industriale reduse, încetinirea economiei chineze și impactul celei mai agresive înăspriri a politicii monetare din ultimele decenii indică o activitate economică slabă în Germania, a spus Brzeski.

Consumul gospodăriilor a înregistrat o creștere zero în al doilea trimestru față de primul, iar cheltuielile guvernamentale au crescut cu 0,1%. Investițiile de capital au crescut, de asemenea, modest, în timp ce exporturile au scăzut cu 1,1%, arată datele de vineri.

Pantheon Macroeconomics estimează că PIB-ul va înregistra o contracție de 0,2% în al treilea trimestru, înainte de o revenire de 0,4% trimestrial în ultimul trimestru al anului. Aceasta ar însemna că PIB-ul Germaniei scade cu 0,2% la final de 2023.

„Dacă previziunile noastre pentru restul celor patru mari economii din zona euro sunt corecte, aceasta înseamnă că Germania va avea cele mai proaste performanțe dintre ele”, a declarat Melanie Debono, economist senior pentru Europa la Pantheon Macroeconomics.

Bundesbank se așteaptă ca producția economică să rămână în mare parte neschimbată în al treilea trimestru, potrivit unui raport lunar publicat luni.

O piață a muncii rezistentă, creșteri puternice ale salariilor și scăderea inflației ar trebui să stimuleze consumul privat, dar producția industrială va rămâne slabă din cauza cererii externe lente, se arată în raport.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News