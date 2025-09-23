€ 5.0774
|
$ 4.3012
|

Subcategorii în Stiri

Urmărește dezbaterea live

 
Data actualizării: 12:04 23 Sep 2025 | Data publicării: 12:04 23 Sep 2025

Generalul rus responsabil de eșecurile de pe frontul din Ucraina, demis

Autor: Iulia Horovei
alerta-raid-aerian-ucraina_23831500 Sursa foto: Agerpres/ Rol ilustrativ
 

Rusia l-a demis pe generalul considerat responsabil de mai multe eșecuri militare pe frontul din Ucraina, încă din anul 2022.

Generalul rus Aleksandr Lapin a fost concediat din serviciul militar, potrivit surselor apropiate situației, a raportat RBC, un post media pro-guvernamental din Rusia citat de Kyiv Independent.

Generalul este considerat responsabil de mai multe eșecuri militare încă din anul 2022.

Lapin a comandat Districtul Militar Central al Rusiei în timpul contraofensivei din Harkov, Ucraina, din septembrie 2022, unde apărarea rusă s-a prăbușit și mai multe orașe au fost recucerite. Acest lucru i-a adus critici publice din partea dictatorului cecen Ramzan Kadirov, care l-a numit „un general bun de nimic”.

În 2024, Lapin a supravegheat apărarea Rusiei în regiunea Kursk, unde Ucraina a lansat o incursiune fără precedent peste graniță, ocupând 1.300 km² în primele luni.

 

Wall Street Journal a raportat mai târziu că breșele din apărarea rusă sub conducerea lui Lapin au permis avansarea Ucrainei.

Nouă luni mai târziu, Moscova a lansat o contraofensivă susținută de 12.000 de soldați nord-coreeni, recucerind în cele din urmă majoritatea teritoriului, dar cu un cost de 80.000 de soldați uciși sau răniți.

Cine e Aleksandr Lapin

Lapin, născut la Kazan în 1964, a urcat în ierarhia militară a Rusiei după ce a absolvit Școala Superioară de Comandă a Tancurilor din Kazan.

În 2017, a fost șef de stat-major al forțelor ruse din Siria și, ulterior, a comandat Districtul Militar Central și mai multe formațiuni ruse în Ucraina.

Tatar-inform, media pro-guvernamentală, a raportat că Lapin va deveni asistentul liderului Tatarstanului, Rustam Minnikhanov, citând surse apropiate situației.

În 2022, procurorul general al Ucrainei l-a acuzat pe Lapin de purtarea unui război agresiv împotriva Ucrainei și de încălcarea integrității și inviolabilității teritoriale a țării.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

putin
rusia
aleksandr lupin
ucraina
razboi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Cristian Popescu Piedone, chemat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti
Publicat acum 26 minute
O tânără din Alba Iulia, violată într-un hotel
Publicat acum 48 minute
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat acum 52 minute
Noi informații revoltătoare în cazul crimei din Mureș. Ce s-ar fi întâmplat când tatăl fetei ucise a sunat la 112
Publicat acum 1 ora si 36 minute
România, pionier în energie, dar vulnerabilă la securitatea energetică. Sume uriaşe necesare pentru investiţii
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 21 Sep 2025
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat pe 21 Sep 2025
Cele mai cancerigene trei alimente care există
Publicat pe 21 Sep 2025
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat pe 21 Sep 2025
BANCUL ZILEI: Cum se dezleagă limba la o bere
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close