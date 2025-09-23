Generalul rus responsabil de eșecurile de pe frontul din Ucraina, demis

Generalul rus Aleksandr Lapin a fost concediat din serviciul militar, potrivit surselor apropiate situației, a raportat RBC, un post media pro-guvernamental din Rusia citat de Kyiv Independent.

Generalul este considerat responsabil de mai multe eșecuri militare încă din anul 2022.

Lapin a comandat Districtul Militar Central al Rusiei în timpul contraofensivei din Harkov, Ucraina, din septembrie 2022, unde apărarea rusă s-a prăbușit și mai multe orașe au fost recucerite. Acest lucru i-a adus critici publice din partea dictatorului cecen Ramzan Kadirov, care l-a numit „un general bun de nimic”.

În 2024, Lapin a supravegheat apărarea Rusiei în regiunea Kursk, unde Ucraina a lansat o incursiune fără precedent peste graniță, ocupând 1.300 km² în primele luni.

General Aleksandr Lapin has reportedly been dismissed. He oversaw Russia’s retreat from Lyman in 2022 and later led the “Sever” group in Kursk, where Ukrainian forces advanced over 1,000 km² in a week. pic.twitter.com/dOINVgfKGL — WarTranslated (@wartranslated) September 21, 2025

Wall Street Journal a raportat mai târziu că breșele din apărarea rusă sub conducerea lui Lapin au permis avansarea Ucrainei.

Nouă luni mai târziu, Moscova a lansat o contraofensivă susținută de 12.000 de soldați nord-coreeni, recucerind în cele din urmă majoritatea teritoriului, dar cu un cost de 80.000 de soldați uciși sau răniți.

Cine e Aleksandr Lapin

Lapin, născut la Kazan în 1964, a urcat în ierarhia militară a Rusiei după ce a absolvit Școala Superioară de Comandă a Tancurilor din Kazan.

În 2017, a fost șef de stat-major al forțelor ruse din Siria și, ulterior, a comandat Districtul Militar Central și mai multe formațiuni ruse în Ucraina.

Tatar-inform, media pro-guvernamentală, a raportat că Lapin va deveni asistentul liderului Tatarstanului, Rustam Minnikhanov, citând surse apropiate situației.

În 2022, procurorul general al Ucrainei l-a acuzat pe Lapin de purtarea unui război agresiv împotriva Ucrainei și de încălcarea integrității și inviolabilității teritoriale a țării.