Gabriela Cristea, de urgență la spital cu fetița ei

„Știu că o să-mi spuneți că arăt impecabil și că sunt super machiată, numai că ceea ce nu știți este că machiajul acesta rezistă de aproape 24 de ore pentru că abia acum am ajuns acasă. Am avut o experiență nu tocmai grozavă, ieri după emisiune am venit acasă și Victoria avea febră, 39 cu 9, roșu în gât groaznic, era și răgușită și am luat-o în brațe și am dus-o direct la Sanador. Am plecat nepregătită pentru că nu mă așteptam să ne interneze 24 de ore, dar ne-am descurcat pentru că cei de acolo au fost super drăguți cu noi și ne-au ajutat cu tot ce am avut nevoie”, a transmis Gabriela Cristea.

„Una peste alta, după 24 de ore în care a trebuit să-i punem o linie venoasă, am păcălit-o că i-am pus un fluturaș, și fetele de la pediatrie au fost extraordinar de atente și de delicate și i-au pus o linie venoasă, au hidratat-o și i-au pus toate medicamentele de care avea nevoie. Am făcut și aerosoli și nu mai știam ce să inventez ca să fie totul bine. (...) Acum ea doarme, este la ea acasă, ea este foarte fericită că e la ea acasă și noi toți suntem foarte fericiți”, a mai adăugat Gabriela Cristea, potrivit spynews.ro.

Gabriela Cristea prezintă Mireasa

Începând din 29 martie, de luni până vineri, de la ora 19:00, telespectatorii Antena Stars pot urmări cea mai nouă producţie a staţiei – Mireasa: Urzeala soacrelor, o extensie a reality show-ului Mireasa, de la Antena 1. În premieră în cadrul acestui format, telespectatorii vor putea avea ocazia să îi cunoască pe susţinătorii participantelor în casa Mireasa. Astfel, pentru prima oară, mamele băieţilor din casă vor putea să îşi cunoască mult mai bine viitoarele nore, prin intermediul opiniilor împărtăşite de susţinători.