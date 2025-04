Furtuni devastatoare în destinațiile de vacanță preferate de mulți români. Inundațiile paralizează mai multe insule grecești

În prezent, nu există informații despre persoane rănite, însă meteorologii avertizează că fenomenele extreme vor continua cel puțin încă o zi. Pe insula Paros, ploile abundente au provocat alunecări de teren, iar numeroase străzi au fost acoperite de ape. Două persoane care au rămas blocate în mașina lor din cauza inundațiilor au fost salvate de echipele de intervenție, însă mai mulți locuitori nu au reușit să părăsească locuințele din cauza apei care a crescut rapid.

În mai multe zone, grindina a agravat situația, distrugând culturi și afectând infrastructura. Pe insula Chios, condițiile meteorologice severe au împiedicat un feribot să andocheze, după ce furtuna a smuls bornele de pe chei. Din cauza vântului puternic și a valurilor înalte, nava a fost nevoită să se întoarcă în larg, potrivit ziarului To Proto Thema.

Furtuna a transformat străzile în râuri, iar torenții au luat pe sus mașini și mobilier urban. Imaginile surprinse pe rețelele sociale arată amploarea dezastrului, cu ape revărsate care au înghițit drumurile și au pătruns în locuințe și magazine.

Severe flooding due to extreme rainfall in Naousa of Paros, Greece ???????? (31.03.2025) pic.twitter.com/GeI6v1aelO

Prognozele meteorologilor indică faptul că furtunile vor continua să afecteze insulele Ciclade, unde este menținut un cod roșu până marți dimineață. În același timp, insulele din estul Mării Egee, precum Samos, Ikaria și Chios, vor fi lovite de ploi torențiale până marți seara, în timp ce regiunile Attica, Tesalia și Evia se așteaptă să înregistreze precipitații semnificative pe timpul nopții de marți.

Orașele Parikia și Naousa, principalele centre urbane din Paros și destinații populare pentru turiști, se numără printre cele mai afectate de furtună. Ploile torențiale au provocat inundații masive, iar echipele de intervenție au fost nevoite să intervină pentru a transporta în siguranță 13 persoane. Autoritățile au confirmat că, până în prezent, nu au fost raportate victime sau persoane dispărute.

Massive flooding cause by extreme rains in Naousa of Paros, Greece ????????pic.twitter.com/GNaif8KG2M