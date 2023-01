Ivanna Plantovskaya, o purtătoare de cuvânt a polițiștilor de frontieră din din Odesa, Ucraina, se confruntă cu acuzațiile ucrainenilor, care ucrainenii au înghețat în apartament în timp ce ea a sărbătorit Revelionul la Paris, conform Switzerland Times.

Turnul Eiffel, mașinile scumpe și petrecerile grandioase se regăsesc în pozele Ivannei Plantovskaya, ofițer de presă pentru poliția de frontieră ucraineană din Odesa. Postările ei arată arată viața în lux, în timp ce o mare parte a populației ucrainene nu are electricitate, apă și nici locuințe calde.

While brothers die on front, press secretary of Southern Regional Directorate of Ukrainian Border Troops, Captain Plantovskaya Ivanna Yuryevna, relax in Paris, where she celebrated the New Year, and right now she is in Bukovel. pic.twitter.com/VmxxWHp7l7