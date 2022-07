Frumoasele rusoaice rămân fără cosmeticile Sephora. Compania își vinde afacerea din Rusia

Rețeaua de produse cosmetice și parfumerie Sephora (deținută de concernul LVMH) a semnat un acord pentru a-și vinde afacerea din Rusia către CEO-ul său. Magazinele vor funcționa sub marca Ile de Beaute, scrie Interfax.



Afacerea, a cărei sumă nu a fost dezvăluită, este supusă aprobării de către serviciul antimonopol, potrivit Reuters, citând compania.



Sephora a achiziționat un pachet de acțiuni la compania de exploatare Ile de Beaute în 2008 și apoi a cumpărat definitiv lanțul. La sfârșitul anului 2020, Sephora a început să rebrandeze magazinele, peste 80 la număr.

Veniturile SA Sephora Rus în 2021 au scăzut cu 2,8%, la 15,28 miliarde de ruble. Pierderea netă a crescut la 3,17 miliarde de ruble de la 1,11 miliarde de ruble în 2020. Directorul general al SA este Evgeny Drozdov.

IKEA, unul dintre cei mai mari producători și vânzători de mobilă și bunuri de uz casnic din lume, vinde patru fabrici rusești și își reduce amploarea afacerilor în Rusia. Vânzările în magazinele fizice, dar și în cele online rămân „în pauză” deocamdată, scrie Interfax.



"În ultimele luni, situația cu procesele de afaceri și lanțurile de aprovizionare din întreaga lume s-a deteriorat semnificativ. Având în vedere acest lucru, nu vedem posibilitatea reluării vânzărilor în viitorul apropiat. Ca urmare, grupul Inter IKEA a decis să reducă amploarea afacerilor în Rusia. Aceasta este o decizie dificilă, dar credem că este necesară.", a spus compania într-un comunicat.

Afacerea cu amănuntul a IKEA în Rusia „rămâne în pauză”, ceea ce va presupune optimizare, care, printre altele, va afecta mulți angajați. Compania va vinde angajaților și clienților bunurile de uz casnic care se află acum în depozite. În plus, IKEA va reduce numărul de angajați din propriile fabrici și va începe procesul de găsire de noi proprietari pentru toate cele patru fabrici din Rusia - în regiunile Leningrad, Kirov, Moscova și Novgorod. După cum s-a raportat, din 4 martie, IKEA a suspendat vânzările în magazinele fizice și cele online pe piața rusă, precum și producția la fabricile sale din Rusia.

În Rusia, IKEA are 14 magazine în centrele comerciale Mega, mai multe magazine IKEA City și studiouri de design. În plus, compania are patru fabrici în Federația Rusă: în Esipovo (regiunea Moscova), Tikhvin (regiunea Leningrad), Veliky Novgorod și oraș. Krasnaya Polyana (regiunea Kirov). În anul fiscal 2021 (din septembrie 2020 până în august 2021), IKEA a avut o creștere a vânzărilor în Rusia cu 31%. Veniturile Ikea Dom LLC (care operează magazine IKEA în Federația Rusă), conform RAS, în anul calendaristic 2020, au crescut cu 6,7%, la 123,1 miliarde de ruble. Vezi mai mult AICI.

