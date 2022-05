"Ne alăturăm comunităţii internaţionale în condamnarea războiului din Ucraina şi ne concentrăm pe sprijinirea angajaţilor noştri şi furnizarea de ajutor umanitar. Am anunţat joi decizia noastră de a efectua un proces ordonat de lichidare a activităţilor noastre industriale din Rusia", a spus directorul general al companiei germane, Roland Busch.



Siemens are aproximativ 3.000 de angajaţi în Rusia, iar anterior anunţase că a decis să nu ia parte la noi proiecte după invazie. De asemenea, compania germană a informat joi că s-a confruntat cu dificultăţi financiare în primul trimestru din 2022, din cauza pierderile la divizia care produce trenuri. În primele trei luni din acest an, profitul net s-a înjumătăţit la 1,21 miliarde de euro, compania înregistrând deprecieri de active de 600 milioane de euro din cauza problemelor din Rusia.

Peste 750 de branduri internaţionale s-au retras din Rusia

Mai multe companii străine și occidentale au început să-și sisteze sau să își suspende vânzarea produselor în Rusia după izbucnirea războiului din Ucraina și impunerea sancțiunilor internaționale Rusiei. Economistul Mihail Khazin a declarat pentru Pravda că companiile occidentale care părăsesc piața rusă fac Rusiei o favoare și pierd mulți bani. Potrivit lui Khazin, antreprenorii din Statele Unite și Europa sunt obișnuiți să se ghideze după logica fostului consilier american pentru securitate națională Zbigniew Brzezinski : după prăbușirea Uniunii Sovietice, ordinea mondială va fi construită „împotriva Rusiei, în detrimentul Rusia și pe ruinele Rusiei”. Cei care împărtășesc acest principiu sunt acum în panică și isterie. Afacerile dezvoltate pe baza acestui concept nu acceptă schimbarea pentru că nu știe să trăiască altfel, a spus economistul. "Pe de altă parte, ne-au eliberat și piața. Estimați câți bani au scos Coca-Cola, PepsiCo și alții din țara noastră. Vrei să spui că nu putem produce ceea ce fac ei?" a spus Khazin. În opinia sa, mărcile occidentale care părăsesc piața rusă pierd mulți bani și oferă producătorilor autohtoni posibilitatea de a le lua locul și de a-și aduce contribuția la creșterea economică a țării. Acum, afacerile rusești au scăpat de discriminarea monopoliștilor cu capital american și european, a subliniat economistul.

