Ford și General Motors ar putea produce echipamente militare la insistențele Pentagonului

Înalți oficiali ai Departamentului Apărării au purtat discuții cu Mary Barra, directorul general al General Motors, și cu Jim Farley, directorul general al Ford Motor, conform unor surse apropiate subiectului.

În ianuarie, președintele Donald Trump și Farley au apărut împreună la o fabrică Ford din Dearborn, Michigan. Iar în februarie, Barra a vizitat Casa Albă.

Un oficial al Pentagonului a declarat pentru Daily Mail că Departamentul Apărării este „hotărât să extindă rapid baza industrială de apărare, valorificând toate soluțiile și tehnologiile comerciale disponibile pentru a se asigura că soldații noștri păstrează un avantaj decisiv”.

GE Aerospace și Oshkosh, un producător de vehicule și utilaje, au fost, de asemenea, implicați în aceste discuții, care au fost descrise ca fiind preliminare și de anvergură largă.

Temeri privind epuizarea stocurilor de armament

Solicitarea Pentagonului către aceste companii vine în contextul în care Statele Unite se confruntă cu două conflicte majore: un război prin intermediari în Ucraina, pentru a ține la distanță Rusia invadatoare, și războiul recent declanșat împotriva Iranului.

Oficialii din domeniul apărării sunt îngrijorați de faptul că SUA își epuizează stocurile de armament și au întrebat firmele dacă pot trece rapid la un regim de producție de război, un rol pe care companiile americane l-au asumat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Persoanele care au vorbit cu ziarul sub anonimat au declarat că discuțiile cu producătorii au început înainte de războiul din Iran.

Oshkosh, în discuții încă din 2023

Se pare că Oshkosh, cu sediul în Wisconsin, a început discuțiile cu Pentagonul încă din noiembrie, când secretarul de război Pete Hegseth a solicitat companiilor să înceapă să-și intensifice producția.

Logan Jones, directorul de dezvoltare al diviziei de transport a companiei, a declarat că discuțiile Oshkosh s-au concentrat în mare parte pe „unde am putea integra această capacitate într-un mod care să corespundă capacității noastre de bază”.

Oshkosh construiește în prezent transportoare tactice de trupe pentru Armata SUA și țările aliate, dar cea mai mare parte a veniturilor companiei provine din surse care nu țin de domeniul apărării.

Apel la securitatea națională

În timpul discuțiilor, oficialii au prezentat implicarea companiilor ca o chestiune de securitate națională, potrivit ziarului.

Se pare că legislatorii sunt îngrijorați că SUA își vor epuiza în cele din urmă stocurile de arme începând cu februarie 2022, când Washingtonul și NATO au început să trimită arme în Ucraina.

Pentagonul a solicitat recent un buget de 1,5 trilioane de dolari, care ar fi de departe cel mai mare din istoria departamentului. Oficialii doresc să investească mai mult în producția de muniție și drone.

Rubio: „Un conflict de lungă durată”

Într-un interviu acordat Fox News, secretarul de stat Marco Rubio a declarat că conflictul din Ucraina va fi un „conflict de lungă durată, aflat într-un impas”.

„Nimeni nu are nicio idee sau vreun plan pentru a-i pune capăt. Planul ucrainienilor de până acum, al aliaților lor de la Capitol Hill și al celor cu care discutați în alte țări este să le oferim tot ce au nevoie, atât timp cât va fi necesar. Asta nu este o strategie”, a spus Rubio despre operațiunea militară de lungă durată.

Precedente istorice: industrie mobilizată în crize

Există precedente în care guvernul SUA a apelat la companii pentru a veni în ajutorul cetățenilor în perioade de criză.

În timpul pandemiei de COVID-19, GM și Ford au colaborat cu producători de echipamente medicale pentru a fabrica zeci de mii de ventilatoare destinate spitalelor care se confruntau cu penurii.

Iar în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, producătorii auto americani au oprit producția de autovehicule de consum pentru a fabrica tancuri, avioane, motoare, arme și camioane. La acea vreme, au produs echipamente militare în valoare de 29 de miliarde de dolari.

Acest lucru diferă de modul în care se desfășoară producția militară în prezent. Sunt mult mai puțini producători implicați, iar cei care sunt implicați sunt, în general, specializați în fabricarea de echipamente pentru Pentagon.

Planuri pentru noi vehicule militare

Printre contractanții notabili din domeniul apărării se numără Lockheed Martin, General Dynamics, Boeing și Northrop Grumman.

GM are o divizie care se concentrează exclusiv pe producția pentru apărare. Aceasta produce un vehicul ușor de infanterie derivat din camioneta Chevrolet Colorado.

Producătorul auto este în cursă pentru a construi un vehicul de infanterie și mai mare pentru armată, care ar înlocui modelul Humvee, aflat în serviciu de peste 40 de ani.