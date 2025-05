Florin Bădiță-Nistor, criticat pentru că a vorbit cu Realitatea Plus: De ce m-am dus? La fel ca în 2017-2018 când mergeam la România TV și Antena 3 pentru că Pro TV și altele nu ne băgau în seamă

„Am fost decent, n-am atacat pe nimeni, și am explicat clar motivația: să înțeleg prioritățile administrației prin analiza invitaților. Simple as that”, a declarat Florin Bădiță-Nistor, în urma reacțiilor primite după interviu.

Activistul a răspuns și criticilor privind alegerea platformei media, precizând că alte televiziuni nu manifestă deschidere pentru discuții despre transparență și responsabilitate civică.

„La fel ca în 2017-2018, când mergeam la România TV și Antena 3 pentru că Pro TV și altele nu ne băgau în seamă. Dacă mă cheamă cineva să vorbesc despre accountability civic, merg, indiferent că nu-mi place platforma”, a adăugat el.

Întrebările privind o posibilă motivație personală sau orgoliu au fost respinse: „Nu. Am cerut și listele de la Iohannis din 2014 și 2019 pentru comparație. Dacă eram sau nu eram invitat, tot ceream aceste date. E despre transparență”.

Referitor la ideea că apariția sa ar oferi legitimitate unei platforme media controversate, Florin Bădiță-Nisor a punctat: „Înțeleg punctul de vedere. Dar prefer să risc asta decât să renunț la oportunitatea de a explica de ce transparency matters”.

„Am fost invitat la Realitatea pentru a discuta despre motivul pentru care solicit lista de invitați de la ceremonia de învestire a președintelui Nicușor Dan.

P.S. Am cerut și listele de invitați de la ceremoniile de învestire ale lui Klaus Iohannis din 2014 și 2019 pentru a face comparații. Motivația mea: Vreau să înțeleg prioritățile acestei administrații prin analiza celor pe care îi consideră suficient de importanți pentru a-i invita. Lista de invitați reflectă valorile și domeniile de interes ale administrației.

Exemplu ipotetic: Dacă au invitat 30 de organizații de business dar zero organizații de mediu, s-ar putea să indice că prioritizează dezvoltarea economică ("drill baby drill") în detrimentul colaborării pe teme de mediu.

Moderatorii de la Realitatea TV au încercat să mă pună să vorbesc în numele lui Nicușor Dan. M-au întrebat dacă el își caută asocieri controversate sau dacă personaje controversate încearcă să se apropie de el pentru sesiuni foto. Am dat un non răspuns diplomatic și am încheiat interviul”, a mai explicat el.

