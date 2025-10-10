€ 5.0927
Data actualizării: 10:47 10 Oct 2025 | Data publicării: 10:44 10 Oct 2025

Fiul unui celebru manelist, arestat în Spania pentru abuzarea unei minore - Foto
Autor: Darius Mureșan

minor-arestat-preventiv-pentru-30-de-zile-pentru-talharirea-unui-nepalez--in-hunedoara_75016100 FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong
 

Un tânăr de 26 de ani, din Cluj, a fost prins în Spania, după ce a fost condamnat la 5 ani de închisoare.

Potrivit surselor judiciare, ar fi vorba despre Csorba Alexandru, fiul manelistului Sandu Ciorba, care a fost prins de polițiști pe teritoriul Spaniei, în regiunea Cuenca. Tânărul era dat în urmărire internațională, având un mandat european de arestare emis de autoritățile române. 

Conform Inspectoratului General al Poliției Române, capturarea s- petrecut pe data de 8 octombrie 2025, ca urmare a unei operațiuni coordonate de polițiștii Direcției de Investigații Criminale – Serviciul Urmăriri, alături de cei ai Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmăriri Cluj.

Faptele pentru care a fost condamnat Csorba Alexandru

Faptele pentru care Csorba Alexandru a fost condamnat s-au întâmplat în noaptea de 29 spre 30 iunie 2020. Ancheta a stabilit că acesta, alături de alte două persoane, ar fi dus o minoră pe un câmp de lângă Cluj-Napoca, unde i-ar fi dat pastile cu efecte psihoactive. Apoi, prin violență fizică și constrângere, ar fi obligat-o să întrețină raporturi intime.

Operațiunea de capturare a fost făcută în cadrul rețelei ENFAST, cu sprijinul Poliției Naționale a Regatului Spaniei. Cooperarea internațională a fost asiurată prin Biroul Sirene România, din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională al I.G.P.R.

Sursa foto - IGPR

”Prin schimbul operativ de date și informații, polițiștii români și cei spanioli au reușit localizarea și reținerea persoanei urmărite, în vederea predării către autoritățile judiciare române”, au notat reprezentanții Poliției Române.

Csorba Alexandru se află în custodia autorităților judiciare din Spania și urmează să fie supus procedurii de predare către România pentru a executa pedeapsa de 5 ani de închisoare.

