Fiul unui celebru manelist, arestat în Spania pentru abuzarea unei minore - Foto

Potrivit surselor judiciare, ar fi vorba despre Csorba Alexandru, fiul manelistului Sandu Ciorba, care a fost prins de polițiști pe teritoriul Spaniei, în regiunea Cuenca. Tânărul era dat în urmărire internațională, având un mandat european de arestare emis de autoritățile române.

Conform Inspectoratului General al Poliției Române, capturarea s- petrecut pe data de 8 octombrie 2025, ca urmare a unei operațiuni coordonate de polițiștii Direcției de Investigații Criminale – Serviciul Urmăriri, alături de cei ai Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmăriri Cluj.

Faptele pentru care a fost condamnat Csorba Alexandru