Fetiţa ucisă pe trecerea de pietoni în Bucureşti, verificată cu piciorul de poliţist. Ciutacu, plin de nervi ÎN DIRECT. Chirieac a răbufnit

"Doamnelor şi domnilor, e o poză care revoltă o ţară întreagă. Îţi trimiţi copilul la şcoală în siguranţă, şi apoi te sună lumea să vii să îţi iei copilul împrăştiat de un descreierat pe trecerea de pietoni. Uitaţi cum poliţistul verifică cu bocancul dacă mai mişcă hoitul, doamnelor şi domnilor. Asta se întâmplă în ţara românească, dle Bode! Animalul ăla mai lucrează în MAI, în Poliţia Română? Am înţeles, nu vă dă voie legea, nu vă dă voie Codul Muncii (n.r. să îl dea afară pe agent), dar bunul simţ nu vă cere să îndepărtaţi ticălosul ăla care împinge mortul să vadă dacă mai trăieşte? Nu i-a pus şi oglinda să vadă dacă mai respiră? Jur, am văzut multe imagini revoltătoare, am văzut crima de la Bolintin, dar o imagine ca asta bate tot", a declarat Victor Ciutacu la România TV.

Bogdan Chirieac a răbufnit: "Mafie de sus până jos. Domnul Bode o fi acasă?"

Întrebat dacă vrea să vadă încă o dată imaginile, Bogdan Chirieac a spus că "nici nu cred că e în regulă să fie difuzate, deşi sunt de mare interes în momentele astea. E vorba de un copilaş!".

"Dle Chirieac, şi dacă era vorba de o pisică, de un câine... ", a replicat Ciutacu.

"Da, nu vă pot contrazice. Totuşi...", a continuat Bogdan Chirieac.

"Domnule, dar mai există umanitate?", a întrebat Victor Ciutacu, moment în care Bogdan Chirieac a răbufnit.

"Unde, domnule, la Poliţie? Unde vrei să existe? Zău aşa, Victor, că trăieşti în România. Statul ăsta e profund putred. La Bolintin se întâmplă de azi, de ieri ce se întâmplă? Se întâmplă pentru că probabil justiţia din zonă nu ştiu ce face cu dosarele pe care le-ar face poliţiştii din zonă. Marea majoritate a poliţiştilor sunt pe tiră cu ei. Ce ai? În zona asta, ce să mai existe?

Încercam să spun, până am văzut imaginea cu acel monstru care verifica copilaşul cu bocancul, că a fost un accident de circulaţie, nu a vrut omul ăla să omoare un copil. Şi voiam să spun că în Sectorul 1, unde împărăţeşte madam Clotilda, sunt benzi de circulaţie fără semafor, pe bulevarde cu şase benzi. Şi e greu în traficul de azi. Nu ştiu de ce nu se pun, că altminteri Poliţia Rutieră e ca vulturul, te ia de pe sensul celălalt, de la 30 m distanţă, că nu ai oprit când a pus pietonul piciorul pe trecere. De ce nu pun semafoare? Din alea cu buton", a declarat analistul politic.

"Dacă el zboară cu 100 km/h şi cu girofar, poţi să îi pui 10 semafoare...", a replicat Ciutacu.

"Dom'le, dă-l încolo de girofar. Că nu se ducea la Bolintin să îi salveze viaţa omului. Domnul Bode o fi acasă, în România? Băi fraţilor, băi. În toată zona asta e o mafie de sus până jos. Capsulată, rodată. Du-te la poliţie că, dacă, ferească Dumnezeu, îţi sparge cineva maşina sau casa, te bagă cineva în seamă?", a concluzionat Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.