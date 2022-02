Fetiță de 6 ani, dispărută acum 2 ani, găsită sub o scară. A fost ascunsă într-un subsol. Polițiștii au fost de 10 ori în acea clădire, dar nu au observat-o / Foto: Pixabay, de Armin Forster

O fetiță de 6 ani, care a dispărut acum 2 ani, a fost găsită în viață sub o scară.

O copilă care a fost dată dispărută în 2019, când avea 4 ani, a fost găsită ascunsă sub o scară de lemn împreună cu mama ei care nu are custodie, într-o casă pe care polițiștii au vizitat-o de mai multe ori în timp ce investigau dispariția ei, scrie CNN.



Paislee Joann Shultis, acum în vârstă de 6 ani, a fost dată dispărută pe 13 iulie 2019, din Cayuga Heights, un sat de la periferia orașului Ithaca, New York. La acea vreme, se credea că a fost răpită de părinții ei fără custodie, Kimberly Cooper și Kirk Shultis Jr., a declarat poliția într-un comunicat de presă.

Paislee și mama ei au fost găsite luni, când anchetatorii au văzut „o pereche de picioare minuscule” într-un spațiu secret, sub treptele de lemn care duceau la un subsol.

„Ar trebui să așteptăm cu toții până când faptele ies la iveală. Toată lumea ar trebui să aibă răbdare înainte de a trage propriile concluzii”, a spus Carol K. Morgan, avocatul lui Kimberly Cooper.

Cum a fost găsită copila

În subsolul casei, detectivii care o căutau pe fată au găsit un apartament, inclusiv un dormitor cu numele lui Paislee scris pe un perete, a declarat miercuri șeful poliției Saugerties, Joseph Sinagra.

„Ofițerii noștri au întrebat: „Este aici?” ... Și au negat că cineva ar locui în acea casă, în acea cameră anume. Au spus că au amenajat camera așa în cazul în care Paislee s-ar întoarce vreodată.", a spus Joseph Sinagra.

Pe parcursul anchetei, care a durat doi ani și jumătate, autoritățile au primit mai multe informații despre locuința din zona Saugerties, unde a fost localizat în cele din urmă copilul, dar de fiecare dată, rezidenții de acolo au negat că ar fi știut ceva despre existența fetei, se arată în comunicat. Saugerties se află la aproximativ 160 de mile est de Cayuga Heights.

Ofițerii au fost anterior în casă de aproximativ zece ori, dar nu au avut voie să intre în subsol sau în dormitor, pentru că nu aveau un mandat de percheziție. Proprietarul locuinței a negat că a știut unde se află fetița, spunând că nu a mai văzut-o de când a fost dată dispărută în 2019. S-a constatat că fetița este sănătoasă. A fost dată tutorelui ei legal și s-a reunit cu sora ei mai mare, a spus poliția. Părinții ei vor fi aduși în fața instanței.

