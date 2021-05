Ferrari de peste 160.000 euro, căutat de autoritățile din Germania, descoperit la Brăila - Video

Autoturism de lux căutat de autoritățile din Germania, în valoare de peste 160.000 euro, a fost descoperit la Brăila, anunţă Poliţia de Frontieră Română. Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Brăila au descoperit şi reținut pentru continuarea cercetărilor un autoturism, în valoare de 788.000 de lei, care figura în bazele de date ca fiind semnalat furat din Germania, alertă introdusă cu doar o zi înainte.

În data de 16 mai a.c., în jurul orei 12.00, un echipaj al poliţiei de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Brăila - I.T.P.F. Iaşi a oprit în trafic, pe o arteră din municipiul Brăila, un autoturism marca Ferrari California, înmatriculat în Germania, condus de un cetăţean irakian în vârstă de 40 de ani. Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a autoturismului, colegii noștri au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au constatat faptul că autoturismul figurează în bazele de date ca fiind bun căutat pentru confiscare, semnalare introdusă de autoritățile din Germania, cu o zi înainte.

Cu privire la aspectele constatate, bărbatul a declarat că autoturismul este achiziţionat în sistem leasing şi nu are cunoştinţă despre faptul că acesta ar fi fost căutat de autorităţi. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autoturismul, în valoare de 788.000 de lei, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.

Despre Poliţia de Frontieră

Imagini cu bolidul descoperit de către poliţişti pot fi urmărite în clipul de mai jos: