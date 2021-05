Fântâna din Piața Cetății Alba Carolina a ajuns PUBELĂ de gunoi - FOTO

Fântâna din Piața Cetății Alba Carolina, un reper turistic, care ar trebui promovat, nu distrus, s-a transformat într-o fântână de peturi, după cum arată ziarulunirea.ro.

Conform imaginilor, fântâna este plină de gunoaie.

Nu este prima imagine care frapează din Alba Iulia. În urmă cu câteva zile vedeam, de partea cealaltă, cum sunt plantați copaci în locurile de parcare.

În Alba Iulia pare a fi o luptă de tipul care pe care. Acolo unde natura și istoria ar trebui protejate, apar gunoaie și intervenții. Acolo unde ar trebui eficientizate serviciile pentru cetățeni, intervine natura.

Mai mulți copaci au fost plantați pe câteva locuri de parcare din centrul municipiului Alba Iulia, într-una dintre cele mai aglomerate zone, respectiv Piața Iuliu Maniu – strada Teilor, scrie sursa citată.

Locurile de parcare în zona respectivă sunt cu plată, însă șoferii nu le pot folosi, lucru evident din imagini.

Oamenii au comentat această ultimă mutare a administrației din Alba Iulia. ”Umbră pentru șoferi de Alba. Astea sunt ca și sensurile giratorii semaforizate. Numai în Alba vezi așa ceva.” comentează un internaut.

Comentariile au curs pe subiect: ”Așa se rezolvă problema zonei aglomerate. Încă 20 de copăcei și gata... liber”, ”Ce tare!!! Oare cum se plătește parcarea la copac? Online sau merge copacul la primărie să își cumpere tichet”, ”Welcome to Alba Iulia. The land of everything”, ”Nu-i adevărat, parcarea îi de vină”.

Ideea este bună, aplicarea în Alba Iulia, nu

Cel mai probabil s-a încercat aplicarea strategiei ce presupunea plantarea unui copac la trei locuri de parcare, o strategie discutată în 2017, în Târgu Mureș. Însă, strategia nu presupunea ca acei copaci să fie plantați în mijlocul locului de parcare. Era una de înverzire a spațiilor betonate/asfaltate.

”Suprafața de beton/asfalt dintr-o parcare expusă la soare este direct proporțională cu radiația solară reemisă de această zonă, rezultând temperaturi extrem de mari (căldura urbană), care afectează în mod negativ sănătatea și confortul oamenilor. Într-o zi însorită de vară, temperatura asfaltului expus la soare poate urca la peste 60 de grade Celsius, iar interiorul mașinilor parcate expuse la soare se poate încălzi la fel de mult, rezultând condiții de saună. Corpul uman expus la acest “stres de căldură” poate cauza stare de rău, iar canicula creşte riscul unor probleme de sănătate deja existente.” arătau explicațiile de atunci.