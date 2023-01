Familia Regală a Marii Britanii va avea un nou membru - Foto în articol

Familia Regală a Marii Britanii va avea un nou membru. Prințesa Eugenie este însărcinată. Ea împreună cu soțul său, Jack Brooksbank, așteaptă un al doilea copil, s-a anunțat astăzi, scrie Daily Mail.

Fiica cea mai mică a prințului Andrew și a lui Sarah Ferguson, Prințesa Eugenie, ar urma să nască vara aceasta. Momentan nu a fost dezvăluit sexul bebelușului.



Într-o declarație, Palatul Buckingham a spus: "Prințesa Eugenie și domnul Jack Brooksbank sunt încântați să anunțe că așteaptă al doilea copil în această vară. Familia este încântată și August așteaptă cu nerăbdare să fie un frate mai mare".

Câteva clipe mai târziu, Eugenie, în vârstă de 32 de ani, a împărtășit o fotografie adorabilă pe Instagram, în care apare August, în vârstă de doi ani, sărutându-i burta. Primul său fiu, August Philip Hawke Brooksbank, s-a născut în februarie 2021 și este al 13-lea în ordinea succesiunii la tron.

În dreptul postării, Prințesa Eugenie a scris: "Suntem atât de încântați să vă împărtășim că în vara aceasta vom avea un nou membru în familia noastră".

Deși nu se știe unde a fost făcută fotografia Prințesei și lui August, se pare că a fost surprinsă în ultimele săptămâni, deoarece se vede că pământul este înghețat.

Cum și-a cunoscut Prințesa Eugenie soțul





Eugenie și Jack, în vârstă de 36 de ani, au început să se întâlnească în 2011 și și-au confirmat relația într-o apariție la Royal Ascot, în acel an. Când Eugenie a părăsit Londra pentru a lucra pentru o casă de licitații din New York în 2013, perechea a menținut o relație la distanță.



La acea vreme, Jack a spus pentru The Daily Mail: "Petrecem mult timp pe Skype. E minunat. Suntem încă foarte mult împreună".



În 2015, Prințesa s-a întors la Londra, iar perechea s-a apropiat din ce în ce mai mult și au stârnit zvonuri de logodnă anul următor. Dar abia în ianuarie 2018, Jack ar fi întrebat-o dacă vrea să fie soția lui, în timp ce cei doi erau plecați în Nicaragua. S-au căsătorit în luna octombrie a acelui an.

Cum a anunțat Prințesa Eugenie prima sarcină

Prințesa Eugenie și-a anunțat prima sarcină într-un mod similar, postând pe Instagram în același timp în care Palatul a anunțat vestea.



Când s-a născut August, cuplul a rupt tradiția, împărtășind imediat o fotografie alb-negru pe Instagram-ul lui Eugenie cu ei ținând mâna minusculă a nou-născutului lor.



Ulterior Eugenie a dezvăluit că numele lui August a fost un omagiu emoționant adus soțului Reginei Victoria, Prințul Albert, al cărui nume de naștere era Franz Albert August Karl Emanuel, și prințului Philip, care a murit la vârsta de 99 de ani.

În ultima vreme, Prințesa Eugenie a avut câteva luni încărcate, având o serie de apariții la evenimente regale, inclusiv la biserica din Sandringham de Crăciun și la concertul de colinde al lui Kate.



Cuplul își împarte acum timpul între Marea Britanie, unde subînchiriază casa Frogmore Cottage a lui Harry și Meghan și Portugalia.



În luna mai a anului trecut, s-a raportat că cei doi își petrec o parte din timp la CostaTerra Golf and Ocean Club, o stațiune de lux aflată la o oră de Lisabona.

