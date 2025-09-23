Explozie suspectă în centrul orașului Oslo. Poliția: Mai există un dispozitiv exploziv în perimetru

Poliția norvegiană a anunțat marți că investighează o explozie produsă în centrul orașului Oslo și a avertizat populația să evite zona, existând suspiciuni că ar mai putea fi prezente și alte dispozitive explozive, potrivit Reuters.

Nu au fost raportate victime la fața locului, situat în imediata apropiere a unui campus universitar și la circa 500 de metri de palatul regal și de ambasada Israelului.

Autoritățile au transmis un mesaj de urgență pe telefoanele mobile ale locuitorilor din Oslo, avertizându-i în legătură cu explozia.

„A avut loc o explozie în zona Pilestredet. Având în vedere că există în continuare un dispozitiv exploziv în perimetru, poliția solicită cetățenilor să stea departe de ferestre”, se arată în mesaj.

„Deocamdată, nu evacuăm zona”.

Incidentul survine la mai puțin de o zi după ce au fost semnalate drone în apropierea aeroporturilor din Oslo și Copenhaga.