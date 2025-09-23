€ 5.0774
Data actualizării: 23:50 23 Sep 2025 | Data publicării: 23:41 23 Sep 2025

Explozie suspectă în centrul orașului Oslo. Poliția: Mai există un dispozitiv exploziv în perimetru

Autor: Elena Aurel
politie police Sursa foto: https://www.freepik.com/, @gaudyirina
 

Poliția norvegiană investighează o explozie în centrul Oslo și avertizează populația să evite zona, din cauza riscului altor dispozitive explozive.

Poliția norvegiană a anunțat marți că investighează o explozie produsă în centrul orașului Oslo și a avertizat populația să evite zona, existând suspiciuni că ar mai putea fi prezente și alte dispozitive explozive, potrivit Reuters. 

Nu au fost raportate victime la fața locului, situat în imediata apropiere a unui campus universitar și la circa 500 de metri de palatul regal și de ambasada Israelului.

Autoritățile au transmis un mesaj de urgență pe telefoanele mobile ale locuitorilor din Oslo, avertizându-i în legătură cu explozia.

„A avut loc o explozie în zona Pilestredet. Având în vedere că există în continuare un dispozitiv exploziv în perimetru, poliția solicită cetățenilor să stea departe de ferestre”, se arată în mesaj.

„Deocamdată, nu evacuăm zona”.

Incidentul survine la mai puțin de o zi după ce au fost semnalate drone în apropierea aeroporturilor din Oslo și Copenhaga.

