Data publicării: 23:41 11 Oct 2025

Explozie SUA: Cei 18 oameni daţi dispăruţi, probabil au murit
Autor: Ioan-Radu Gava

explozie fabrica sua Foto: Unsplash
 

Cei 18 dispăruți în urma exploziei din Statele Unite ale Americii de ieri, cel mai probabil au decedat.

Toţi cei 18 dispăruţi în urma exploziei la o uzină de muniţii în sudul SUA sunt presupuşi morţi, a declarat sâmbătă şeriful local, citat de AFP.

"Putem presupune la ora actuală că ei sunt decedaţi", pentru că "niciun supravieţuitor nu a fost găsit", a anunţat Chris Davis, şeriful comitatului Humphreys, în statul Tennessee, în cadrul unei conferinţe de presă, la o zi după catastrofă.

"În prezent, procedăm la identificarea corpurilor", a precizat el.

Explozia a avut loc vineri, în jurul orei locale 07:45 (12:45GMT) şi a distrus în întregime o clădire a uzinei Accurate Energetic Systems.

Autorităţile raportaseră iniţial un bilanţ de 19 dispăruţi, revizuindu-l ulterior în scădere în cursul serii.

Uzina se află în apropiere de localitatea Bucksnort, într-o zonă împădurită şi deluroasă departe de zonele urbane, la peste 80 km vest de Nashville, capitala statului Tennessee.

Fragmente ale clădirii au fost proiectate pe o rază de 800 de metri pătraţi în jurul uzinei, afirmase Chris Davis vineri, şi o echipă a inspectat locul pentru a se asigura că niciun produs chimic nu face munca autorităţilor periculoasă.

Şeriful a refuzat sâmbătă să excludă o pistă criminală. "S-ar putea să dureze mai multe zile, săptămâni, poate chiar luni", a adăugat el.

Mai multe agenţii federale şi-au trimis echipe la faţa locului, printre care Biroul pentru alcool, tutun, arme de foc şi explozibili (ATF), precum şi FBI, a indicat şeriful.

Imagini difuzate de televiziune vineri arătau o clădire devastată total, în flăcări şi vehicule distruse de suflul exploziei.

Într-un comunicat pe site-ul său web, Accurate Energetic Systems a evocat un "tragic accident". "Ne gândim şi ne rugăm pentru familiile, colegii şi populaţia afectată de acest eveniment", a adăugat întreprinderea.

Societatea, fondată în 1980, se declară "specializată în dezvoltarea, fabricarea, manipularea şi stocarea unei largi game de produse din sectorul energiei şi explozibililor pentru sectoarele militar, aerospaţial şi demolări comerciale".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

explozie sua
sua
