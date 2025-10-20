Explozie Rahova. Distrigaz, anunț despre realimentarea cu gaz

Informare de ultimă oră a Distrigaz pentru cei afectați de explozia din Rahova.
”Referitor la întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale, ca urmare a exploziei produse în data de 17 octombrie în zona Calea Rahovei, din sectorul 5 al municipiului București, pentru un număr de aproximativ 1.086 de clienți casnici, aducem următoarele precizări suplimentare:
În data de 19 octombrie 2025, Distrigaz Sud Rețele a înaintat către Comitetul pentru Situații de Urgență al Municipiului București și Instituția Prefectului Municipiului București o adresă prin care solicită restabilirea etapizată și în condiții de siguranță a alimentării cu gaze naturale a clienților afectați de închiderea neprogramată.
Astfel, în conformitate cu Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, nr. 15/19.10.2015, Distrigaz Sud Rețele a primit aprobarea pentru reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților amplasați pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina, cu excepția următoarelor imobile: strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 și 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 și 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A.
Precizăm că, la imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 și 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 și 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor competente.” este comunicatul de ultim moment al Distrigaz.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu