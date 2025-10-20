€ 5.0889
Data publicării: 09:55 20 Oct 2025

BREAKING NEWS Explozie Rahova. Distrigaz, anunț despre realimentarea cu gaz
Autor: Roxana Neagu

ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea foto Inquam Photos/Octav Ganea
 

Informare de ultimă oră a Distrigaz pentru cei afectați de explozia din Rahova.

”Referitor la întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale, ca urmare a  exploziei produse în data de 17 octombrie în zona Calea Rahovei, din sectorul 5 al municipiului București, pentru un număr de aproximativ 1.086 de clienți casnici, aducem următoarele precizări suplimentare:

În data de 19 octombrie 2025, Distrigaz Sud Rețele a înaintat către Comitetul pentru Situații de Urgență al Municipiului București și Instituția Prefectului Municipiului București o adresă prin care solicită restabilirea etapizată și în condiții de siguranță a alimentării cu gaze naturale a clienților afectați de închiderea neprogramată.

Astfel, în conformitate cu Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, nr. 15/19.10.2015, Distrigaz Sud Rețele a primit aprobarea pentru reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților amplasați pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina, cu excepția următoarelor imobile: strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 și 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 și 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A.

Precizăm că, la imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 și 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 și 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor competente.” este comunicatul de ultim moment al Distrigaz. 

