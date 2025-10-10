Explozie la o fabrică de produse militare din SUA. Zgomotul a fost auzit de la zeci de km depărtare

Oficialii au declarat că „mai multe” persoane au murit după o explozie masivă la Accurate Energetic Systems, lângă Bucksnort, situat la aproximativ 80 de kilometri vest de Nashville, conform Fox News.

„Avem câteva persoane, putem confirma că avem câteva decedate”, a declarat șeriful comitatului Humphreys, Chris Davis, reporterilor, la o conferință de presă.

Un oficial de la Humphrey County Emergency Management a declarat că cel puțin 19 persoane sunt dispărute și că alte câteva au fost spitalizate, potrivit rapoartelor locale.

Mai multe agenții au intervenit la explozie.

Locuitorii din Lobelville, nu departe de locul accidentului, au spus că au simțit cum li se zguduie casele.

Explozia l-a trezit din somn pe Gentry Stover.

Reprezentanta statului Jody Barrett, o republicană din orașul vecin Dickson, era îngrijorată de posibilul impact economic, deoarece fabrica este un angajator cheie în zonă.

„Probabil locuim la 24 de kilometri în linie dreaptă și am auzit-o de acasă”, a spus Barrett.

„Suna ca și cum ceva ar fi trecut prin acoperișul casei noastre”, a completat ea.

Compania, conform site-ului său web, „este dedicată dezvoltării, fabricării, manipulării și depozitării de produse energetice de înaltă calitate utilizate atât pe piața de apărare, cât și pe cea comercială.”

Printre clienții săi se numără Departamentul de Război și Departamentul de Securitate Internă, potrivit Asociației Armatei Statelor Unite.