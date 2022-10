Europarlamentarii olandezi s-au abţinut la votul pentru aderarea României la Schengen. Carmen Avram: Să îi batem cu armele lor. Nu vor mai avea de ce să se agaţe

Carmen Avram, europarlamentar social-democrat, salută votul din Parlamentul European şi spune cum pot fi convinşi olandezii să susţină aderarea României la Schengen, având în vedere faptul că toţi europarlamentarii din Ţările de Jos s-au abţinut de la vot.

"Din acest moment, semnalul Parlamentului European a fost clar, a fost dat astăzi şi este fără dubiu, sunt 547 de de oameni, de aleşi europeni care au votat în favoarea intrării României şi Bulgariei în Schengen. Nu e primul semnal dat din Parlamentul European, nu e primul semnal dat de marile grupuri politice europene. În acest moment, însă, devine imperativ ca decizia să fie pozitivă în favoarea aderării României şi Bulgariei. De ce? Pentru că e normal să fie aşa, pentru că e firesc să fie aşa, pentru că e dreptul nostru să fie aşa, pentru că tot ce era scris pe hârtie, ca criteriu şi condiţie, absolut tot a fost respectat şi, mai mult decât atât, noi ne pregătim acum să implementăm noi echipamente la frontieră, ca să ne putem alinia la restul statelor care sunt parte din Schengen. E normal să fie aşa câtă vreme din zona Schengen fac parte şi state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Şi e normal să fie aşa în nişte condiţii în care România duce greul Uniunii Europene la frontiera pe care o avem cu Ucraina. Ce se întâmplă din acest moment? Aşteptăm să vedem decizia consiliului care va avea loc în decembrie şi sperăm cu toţii, există indicii, că ar putea fi pozitiv. Ce se mai întâmplă este că trebuie să... nu ştiu ce argumente ar mai trebui să-i oferim premierului olandez, care pe nişte pretexte, pe nişte argumente nereale, încearcă să convingă Europa că România nu-şi are locul în Schengen. Şi sunt nişte pretexte care spun, vorbesc despre corupţie şi criminalitate organizată, în condiţiile în care Olanda şi alte state europene au probleme la rândul lor, dar Olanda mai ales. Mai ales în ultima vreme în special, în ultimii ani începe să aibă mari probleme cu criminalitatea organizată şi corupţia", a declarat europarlamentarul Carmen Avram, citată de RADOR.

"Să îi batem cu propriile arme"

"Mai există un element: să îi batem pe cei din partidul domnului Rutte cu propriile arme. Trebuie să aşteptăm evaluarea MCV. Şi dacă această evaluare va fi pozitivă pentru noi, atunci Mark Rutte chiar nu va mai avea de ce să se agaţe. Şi se lucrează intens la asta. Înţeleg că sunt semnale pozitive şi în legătură cu această evaluare MCV. Dacă acest lucru va decurge în favoarea noastră, atunci îl dezbrăcăm de argumente false pe premierul Rutte. Cineva, însă, la nivel european trebuie să-i atragă atenţia premierului Rutte că aceste condiţii, inclusiv MCV, nu există în criteriile de aderare la Schengen, după cum n-a trebuit nimeni din membri zonei Schengen să demonstreze prin MCV-uri şi alte argumente că merită în Schengen.

Există nişte criterii clare. Şi restul sunt doar argumente false. Apoi, trebuie să ţinem cont de faptul că Mark Rutte spune că trebuie să aibă acceptul parlamentului din legislativul din Olanda. Or, domnul Rutte are în legislativul din Olanda un număr suficient de mic de reprezentanţi pentru ca votul în favoarea României să fie nefavorabil. Domnul Rutte nu poate controla tot Parlamentul. Eu i-aş cere lui Mark Rutte să treacă această propunere prin Parlamentul de la Haga şi s-ar putea să avem surprize la vot, surprize plăcute pentru România, pentru că toate celelalte formaţiuni, în afara celor care fac parte din coaliţia domnului Rutte, au votat astăzi în favoarea aderării României şi şi Bulgariei la Schengen până la sfârşitul acestui an. E nevoie de discuţii diplomatice, dar după cum au decurs aceste contacte în ultimii ani, nu cred că...", a concluzionat Carmen Avram.

