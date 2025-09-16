Ești nostalgic după comunism? Se cer măsuri ferme în combaterea "asaltului online"

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc solicită măsuri ferme pentru combaterea "asaltului online" al campaniilor de dezinformare şi nostalgie după comunism.



"IICCMER atrage din nou atenţia asupra asaltului online al campaniilor de nostalgie după comunism şi de dezinformare şi evidenţiază necesitatea unor măsuri ferme pentru combaterea acestui fenomen periculos pentru democraţie şi pentru securitatea naţională. În acelaşi timp, Institutul îşi declară solidaritatea faţă de procurorul general al României, Alex Florenţa, şi consideră raportul prezentat astăzi un pas crucial făcut în lupta împotriva războiului hibrid coordonat de Federaţia Rusă şi care s-a manifestat vizibil în spaţiul public în ultimii an", precizează IICCMER într-un comunicat de presă.



IICCMER aminteşte că Parchetul General a identificat patru tipuri majore de narative utilizate din 2022 pentru a manipula opinia publică în momente cheie, primul tipar şi cel mai important fiind narativa identitar-nostalgică.



De-a lungul timpului, arată sursa citată, IICCMER a atras atenţia asupra existenţei unor campanii coordonate de propagandă a ideologiilor specifice regimurilor totalitare, inclusiv în acest an, când a transmis către CNA o solicitare de destructurare a unei reţele ce includea zeci de mii de troli şi boţi, care postau conţinut fals şi nostalgico-totalitar pe reţelele sociale, contribuind la răspândirea unei imagini eronate despre istoria recentă a României, notează Agerpres.

