Escrocherie cu apartamente de pe Booking și Airbnb, postate pe Olx pentru închiriere pe termen lung. Schema de înșelăciune

”ATENȚIE, GAZDE AIRBNB ȘI BOOKING! În acesta dimineață am primit un mesaj de la un posibil oaspete care mă întreba dacă eu sunt cea care a postat apartamentul pe OLX pentru închiriere pe termen lung, am descoperit că cineva a sustras pozele apartamentului meu de pe Airbnb și le-a postat pe site-uri de anunțuri (ex. OLX, Publi24), pretinzând că oferă apartamentul spre închiriere pe termen lung la un preț foarte mic. Pentru a obține codurile de acces, pe care le trimit prin platforme doar în ziua de check-în (apartamentul este cu procedura self check-in), persoana respectivă a făcut o rezervare reală pe Airbnb, apoi a trimis mai multe persoane păgubite să vizioneze apartamentul. Toți au putut intra, însă au realizat că ceva nu este în regulă când au observat certificatul de clasificare cu numele meu afișat în apartament. „Proprietara” falsă le cerea banii într-un alt mod. Am aflat de situație doar pentru că un vecin m-a anunțat că cineva caută contactul proprietarului real. Fiți atenți și să verificați periodic dacă fotografiile locuințelor voastre apar pe alte site-uri” arată un mesaj de avertisment publicat pe un grup de Facebook de profil, publicând imaginea de mai jos:

Reacțiile altor proprietari

”Eu am pățit-o pentru prima dată, nu m-am gândit ca se va ajunge și la asta! Da, foarte multe persoane cad în plasă deoarece văd prețurile foarte mici, și acesta ar fi primul lucru care ar trebui să le atragă atenția ținând cont și de zona în care se află apartamentul, la o simplă căutare poți vedea ca zonele centrale au prețuri mult mai mari” scrie un alt internaut în comentariu.

Altul dezvăluie: ”E o obișnuită asta, noi avem în fiecare an, înainte de sărbători, mai toate vilele (pozele) puse de alții pe diverse platforme de anunțuri și cer avans pentru revelion… Probabil la un moment dat se vor termina și dornicii de ”ieftin” și ”direct de la proprietar” cu plata prin transfer bancar sau numerar, fără un sistem care să garanteze rezervarea”.

”Țepele, în general, s-au multiplicat îngrijorător de mult. Și dacă faci plângere, lucrurile nu prea se mișcă” explică una altul. ”Orice apartament sau garsonieră care este de la userul "Agent Imobiliar 1, 2, 3, 4" sunt țepe, poze cu apartamentele altor oameni” afirmă un internaut, pe grupul respectiv.

S-a întâmplat și-n Sibiu

La începutul lunii iulie, Turnul Sfatului, publicație din Sibiu, nota că un tânăr în vârstă de 26 de ani, din județul Vâlcea, a fost reținut de polițiștii sibieni fiind bănuit că a înșelat mai multe persoane cărora le-a închiriat apartamente care nu erau în proprietatea lui.

”În fapt, în perioada 30 aprilie - 25 mai , bărbatul ar fi închiriat apartamente în regim hotelier, pe raza municipiului Sibiu, iar după ce ar fi obținut de la proprietari codul de acces, ar fi realizat materiale de prezentare video ale apartamentelor și parcării aferente, materiale pe care l-ar fi încărcat pe platforme speciale destinate persoanelor în căutare de chirii.

Ulterior, fiind contactat de diferiți clienți, le-ar fi dat acestora falsa impresie că este proprietarul apartamentelor, determinându-i să vireze într-un cont sume de bani, reprezentând contravaloarea chiriei pe o lună și garanția aferentă, cu scopul de a obține pentru sine foloase necuvenite. Prejudiciul creat este de 5.450 de lei”, arăta știrea publicată de sursa citată.

