Data publicării: 23:51 13 Oct 2025

Erdogan a încercat s-o convingă pe Meloni să se lase de fumat, la summit-ul din Egipt. Macron: E imposibil! - VIDEO
Autor: Doinița Manic

Erdogan a încercat s-o convingă pe Meloni să se lase de fumat, la summit-ul din Egipt. Macron: E imposibil! - VIDEO Foto: Captură video Facebook
 

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a încercat să o convingă pe Giorgia Meloni, premierul Italiei, să se lase de fumat.

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, și-a găsit o nouă țintă în campania sa anti-fumat: premierul Italiei, Giorgia Meloni.

La summit-ul pentru pace desfășurat în Egipt, dedicat opririi războiului din Gaza, Erdoğan i-a promis lui Meloni că va găsi o modalitate de a o convinge să renunțe la fumat.

„Arăți grozav. Dar trebuie să te fac să te lași de fumat”, i-a spus Erdoğan lui Meloni, potrivit imaginilor publicate de cotidianul italian Il Foglio și de alte instituții media, scrie Politico.

Emmanuel Macron: E imposibil!

Însă președintele Franței, Emmanuel Macron, aflat lângă ei, i-a tăiat rapid elanul liderului turc. „E imposibil!”, a spus el râzând.

„Știu, știu”, a răspuns Meloni, adăugând în glumă că renunțarea la fumat ar putea s-o facă mai puțin sociabilă. „Nu vreau să omor pe cineva”, a mai spus ea.

Într-o carte bazată pe o serie de interviuri, Meloni a mărturisit că s-a reapucat de fumat după o pauză de 13 ani. Ea a recunoscut, de asemenea, că fumatul a ajutat-o să lege relații cu alți politicieni, inclusiv cu președintele Tunisiei, Kais Saied.

