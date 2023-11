Energy Forum -Ediția a X-a / Bogdan Chirieac: Anunț tot timpul că Dobrogea o să fie noul Dubai al Europei

"Am văzut ce s-a întâmplat cu Legea Pensiilor, am văzut ce s-a întâmplat cu unele măsuri aberante, cum a fost cu cash-ul sau cu vânzarea porcilor, mi-e teamă că acest tip de lucruri se vor vedea ,din nefericire, și în deciziile privind energia. Am vorbit recent cu un grup de investitori din Nordul Europei și când m-au întrebat cum e în România, nu le-am spus că scoatem cash-ul, că ministrul de Finanțe e pe câmpii, pentru că mi-e jenă mie! Și zic mereu că suntem a doua economie din Estul Europei. Bloomberg a anunțat că în 2025 depășim Polonia la PIB-ul/cap de locuitor, mă laud și eu, asta este situația, sunt din școala veche.

Anunț tot timpul că Dobrogea o să fie noul Dubai al Europei. Am fost întrebat ce facem noi în România, în general, IT? Și le-am zis energie, le-am zis că nu facem față la solare, eoliene, energie verde și m-au întrebat dacă rețeaua ține, iar acum vin să vă întreb pe dumneavoastră cum facem, cum ajutăm Transelectrica să preia, să nu preia, legislația înțeleg că este foarte stufoasă. Sunt convins că și cetățeanul standard mediu ca mine e interesat de prețul energie din această iarnă, dar vă adresați și multor investitori", a spus Bogan Chirieac, în cadrul conferinței "Energy Forum -Ediția a X-a: "Strategia pentru iarna 2023-2024 în actualul context politico-economic"

