Elena Udrea, întrebată dacă s-a gândit să plece din țară: Nu vreau să colind pușcăriile lumii

„A fost un șoc pentru mine! Nu mi-am putut imagina. Eu am fost convinsă că, după toată apărarea pe care eu am făcut-o în acești doi ani, după tot ce s-a întâmplat, după toate probele și argumentele noastre, nu poate fi decât achitare pentru toate capetele de acuzare. (...) Este o nebunie ce se întâmplă”, a spus Elena Udrea, marți, la Realitatea PLUS.

Întrebată dacă s-a gândit să plece din țară, Elena Udrea a răspuns astfel: „Toată lumea mă întreabă. Și unde să te duci?! Eu am fost plecată, am stat în pușcărie afară. Nu vreau să colind pușcăriile lumii. (...) Credeți că mai există locuri în lumea asta în care să ai garanția că cineva chiar respectă legea și sunt respectate drepturile omului?! Credeți că le mai pasă de niște români care sunt hăituiți la ei în țară?! Legile sunt schimbate peste tot. (...) Unde să plec...”

Amintim că Elena Udrea a fost condamnată, marți, la opt ani de închisoare cu executare în dosarul privind campania din 2009.