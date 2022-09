Elena Merișoreanu, moment penibil pe scenă: Am simțit că paralizez

SPECTACOLA: Care era cel mai mare vis al tău în copilărie?





Elena Merișoreanu: Cel mai mare vis al meu de când mă știu a fost să cânt. Mi-a plăcut să cânt de mică, am urcat pe scenă la 3, 4 ani, deși pe vremea aceea nu aveam lumină electrică, dar la cămin la noi se întâlnea lumea în zi de sărbătoare. Deci visul meu din copilărie a fost să slujesc cântecul popular.

SPECTACOLA: Care a fost cea mai mare trăsnaie pe care ai făcut-o în copilărie?





Elena Merișoreanu: Câte am făcut... dar vă spun una pentru care chiar am luat bătaie. Aveam un păr foarte lung, iar părinții mei erau plecați la fân, era vară, iar mie îmi era cald, era părul încâlcit, m-am uitat în oglindă și m-am gândit să-mi tai părul și am început să-l tund cu foarfeca. După, am băgat părul într-o ladă cu ceapă, am pus un batic în cap și m-am dus pe deal, la părinții mei. Când m-a văzut, mama m-a întrebat de ce stau u baticul în cap pe căldura asta. I-am spus că mă doare capul, eu încercasem să-mi pun părul înapoi, dar nu se mai putea. Când mi-a luat mama baticul din cap era să leșine. Am luat bătaie atunci.

SPECTACOLA: Care a fost cel mai penibil/ haios moment din viața ta?

Elena Merișoreanu: Când am venit la Ansamblu aveam părul foarte mare, iar fetele de la balet îmi spuneau că sunt țărancă, să-mi tai părul. În final, l-am tăiat și după îmi puneam cozi, ca o meșă. Și eram în Maroc, la Casablanca, un spectacol de mare gală. Eu pe scenă, punându-mi coada și fiind spălată pe cap, în timp ce cântam, mi-a căzut coada pe scenă. M-am uitat puțin, a venit Maestrul Ionel Hudișteanu și mi-a zis să stau liniștită. Atunci, prezentatorul a venit și a spus publicului că am cântat cu cântec care trece de la momentul de fată, la cel de măritată, și atunci fetele își taie părul, când se mărită. Atât de tare a aplaudat lumea, ei nu înțelegeau. A fost un moment în care am simțit că paralizez pe scenă.

