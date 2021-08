Elena Cristian: Din acest motiv vrea Raluca Turcan sa modifice salariul minim

Elena Cristian a vorbit despre motivul pentru care Raluca Turcan, ministrul Muncii, vrea să modifice salariul minim:

„A discutat și în mai, discută și acum, întrebarea este când e următoarea discuție. Că nu se concretizează nimic. Cele mai recente date, obținute de DC Business, arată că, în România 1,62 milioane de angajați primesc salariul minim. Și ne referim la cele trei salarii minime brute existente în acest moment în România: cel pentru studii medii, pentru studii superioare și pentru domeniul construcțiilor.", a declarat jurnalista.

„Părerea mea: Este doar un exercițiu de imagine, nu cred că se vă concretiza. Pe ce mă bazez: Pe faptul că ministrul Muncii nu a putut garanta respectarea unei legi în vigoare și anume indexarea pensiilor cu rata inflației.

Sunt curioasă dacă cei cu care s-a văzut astăzi Raluca Turcan au crezut-o. Iar întrebarea este: Ce i-a schimbat opinia doamnei ministru din mai și până acum? Vrea să stabilească un salariu minim mai ușor de reținut de către domnul Vîlceanu?", a mai spus Elena Cristian, potrivit DC Business.

Salariul minim trebuie să crească, susține ministrul Muncii, Raluca Turcan

Ministrul Raluca Turcan venit cu detalii despre creșterea salariului minim:

„Salariul minim trebuie să crească, iar astăzi am avut o primă discuție cu sindicatele și cu patronatele, pentru a asculta punctele lor de vedere”, și-a început astfel Raluca Turcan, ministrul Muncii, mesajul publicat pe Facebook marți după-amiază.

„Majorarea salariului minim trebuie făcută în mod predictibil, bazată pe date economice, pentru a putea fi susținută de economie”, a explicat Raluca Turcan.

„Preocuparea mea este ca în România nivelul de salarizare să fie decent, costul forței de muncă să înceapă să se apropie de media Uniunii Europene, dar în același timp trebuie să fim atenți ca orice majorare pe care o facem să fie susținută de economie pentru a evita blocajele ulterioare”, a subliniat ministrul.

„Am agreat cu partenerii sociali ca săptămâna viitoare să ne întâlnim în Consiliul Național Tripartit, astfel încât confederațiile sindicale și cele patronale să își prezinte și față în față propunerile pe care le au cu privire la majorarea salariului minim. După ce vom avea aceste discuții, vom analiza toate variantele propuse, iar Guvernul va contura o soluție pe care o vom supune dezbaterii publice”, a conchis Raluca Turcan.

SALARIUL MINIM, modificare. Năsui dezvăluie SOLUȚIA la care au căzut de acord: Crește salariul NET, nu și brut

Ministrul Claudiu Năsui a vorbit despre impozitarea salariilor și eliminarea taxelor pe salariul minim.

„Sunt două feluri. Haideți să vă prezint cele două: primul este cel pe care l-am susținut noi cel mai tare, al doilea este o soluție de compromis la care am ajuns cu partenerii de coaliție. Primul era să începem pe tranșe să nu mai impozităm salariul minim. În primul an nu mai impozităm primii 400 de lei pentru toată lumea, iar asta înseamnă un plus de 200 și ceva de lei la salariu. Al doilea an mai facem încă 400 de lei, al treilea an la fel, gradual până ajungi la nivelul salariului minim și în felul acesta ai o sumă de bani și o politică socială în același timp. E și economică, că îți scoate lumea din inactivitate, apropo de topuri, noi suntem în topul inactivității, suntem pe locul 3 în Europa al oamenilor care nu muncesc”, a spus Claudiu Năsui, LIVE, la DCNews (citește continuarea AICI).