Efect imprevizibil după aderarea României la Spațiul Schengen. Locuitorii din vestul țării profită la maxim de oportunitate

Numeroși români din vestul țării au început să-și îndrepta atenția către locuințele extrem de ieftine care se vând în localitățile ungurești din apropierea graniței cu țara noastră, potrivit Observator.

Prețurile unor case cu trei camere, racordate la toate utilitățile, într-o localitate din Ungaria, pot fi similare cu prețul unei garsoniere într-un oraș din România. Drept urmare, pentru unii cetățeni români, aceste locuințe sunt considerate chilipiruri, mai ales că unele dintre ele sunt vândute în rate.

O localitate extrem de atractivă pentru cetățenii români este Bătania, aflată la câțiva zeci de kilometri de Arad, unde locuințele se vând cu puțin peste 20.000 de euro. Pentru multe case vândute în această localitate, anunțul este postat chiar în limba română.

Bineînțeles că, după ce interesul românilor pentru locuințele din Ungaria a crescut, a crescut și prețul acestora, însă diferența de cost pe metru pătrat este în continuare extrem de mare între cele două țări.

În mod paradoxal, în timp ce românii preferă să se mute la sate și să plece din aglomerația orașelor mari (reședință de județ), ungurii abandonează locuințele pe care le au în zona rurală și se mută în zone urbane.

„Noi am căutat o casă în care să putem să ne mutăm cât se poate de repede, adică să nu necesite timp pentru reamenajare. Zilnic fac naveta, astăzi mi-am uitat geanta cu actele acasă, l-am lăsat pe soț la lucru, m-am întors acasă și am revenit și într-o oră am fost la Arad“, a spus pentru Observator o română mutată de curând în Bătania.

Spațiul Schengen s-a extins la 1 ianuarie 2025 și în sud-estul Europei, făcând o legătură terestră între Grecia și țările occidentale după zeci de ani de așteptare. Austria și Țările de Jos și-au dat acordul pentru aderarea României și Bulgariei, deși țara noastră îndeplinea criteriile tehnioce de aderare de mai bine de un deceniu.

Anterior intrării depline a României și Bulgariei în Spațiul Schengen, cele două țări au fost acceptate cu frontierele terestre, în primăvara anului 2024. Apartenența la zona de liberă circulație oferă o capacitate de dezvoltare mult mai ridicată României, prin creșterea investițiilor străine în țara noastră și a tranzitului mult mai facil al mărfurilor.

