Economistul Adrian Negrescu: Reformele din România, pe model Radio Erevan. În loc de anulări de taxe, am primit două impozite noi

Economistul Adrian Negrescu avertizează că România riscă să încheie anul cu un deficit bugetar mai mare decât cel din 2024, în lipsa unor reforme reale și a unui plan de reducere a cheltuielilor.

Într-o postare publică, economistul Adrian Negrescu a criticat modul în care autoritățile gestionează politica fiscală. El a atras atenția că, deși se vorbea despre eliminarea unor taxe, mediul de afaceri s-a trezit „peste noapte” cu două noi obligații: IMCA și taxa pe afacerile intragrup, aplicabile tuturor companiilor din România.

Economistul subliniază că lipsa de coerență în reforme va adânci dezechilibrele financiare, într-un context în care FMI urmează să sosească la București.

Adrian Negrescu: Ne vom trezi în decembrie cu un deficit peste cel de anul trecut

„Reformele din România par că se fac pe modelul știrilor de la Radio Erevan. În loc de anulări de taxe, ne-am trezit, peste noapte, cu două impozite: IMCA și taxa pe afacerile intragrup, aplicată tuturor firmelor din România.

Am mai spus că fără reforme reale, fără un plan coerent de tăieri de cheltuieli bugetare, ne vom trezi în decembrie cu un deficit peste cel de anul trecut. Iar efectele le știm deja... FMI vine mâine la București”, a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

