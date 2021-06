Eclipsa de Soare a început. Se vede și din România. VIDEO LIVE, filmat prin telescop

O eclipsă parţială de Soare, cu acoperire foarte mică a discului solar, se produce vineri, 10 mai, fenomenul fiind vizibil doar în jumătatea nordică a ţării.

Puteți vedea imaginile în direct, mai jos:

O eclipsă de soare traversează joi cerul din emisfera nordică, pe o fâşie de aproximativ 500 de kilometri, din Canada până în Siberia, trecând prin Europa, unde este doar parţială, dar totuşi periculoasă pentru ochi, informează Agerpres, citând AFP.



La punctul maxim al aşa-numitei eclipse inelare, de pe Pământ se va putea vedea Luna ajungând treptat în dreptul Soarelui, care se va transforma, timp de câteva minute, într-un inel luminos subţire, ca un cerc de foc pe cerul de iunie. Un spectacol rezervat doar acelor locuitori aflaţi la cele mai înalte latitudini, care se situează chiar pe axă: nord-vestul Canadei, extremitatea nordică a Rusiei, nord-vestul Groenlandei şi Polul Nord, unde ocultaţia discului solar va fi de 87,8%, potrivit Observatorului Astronomic din Paris.

Eclipsa inelară va fi, de asemenea, vizibilă, însă doar parţial, din nord-vestul Americii de Nord, dintr-o mare parte din Europa, inclusiv din Franţa şi Marea Britanie, precum şi dintr-o parte a nordului Asiei.



La aceste latitudini şi dacă cerul va fi senin, pasionaţii de astronomie vor putea observa o fracţiune din Soare acoperită de discul negru al Lunii, în proporţie de 20% la Londra, de 16% la Lille, de 13,2% la Paris, de 5,5% la Toulouse şi doar de 2,8% la Marsilia.



Cu cât mergem mai spre sud-est, cu atât va fi mai puţin vizibilă obscurarea, a explicat pentru AFP Florent Delefie de la Observatorul din Paris. În România Eclipsa de Soare este vizibilă în Transilvania, în Banat şi în mare parte din Moldova.

Și The Independent transmite Eclipsa de Soare live pe canalul de Youtube.

Pe rețele de socializare au apărut deja mai multe fotografii cu Eclipsa Solară, din mai multe colțuri ale lumii. Pare că toată lumea este cu ochii pe cer în aceste momente.

For those who are just waking up and missed the solar eclipse, here it is from our live shot in Clinton this morning! Thank to Bill Kardas and Keith Hunt for getting up early to get these shots! #cnywx #SolarEclipse #sunrise #sun #RingofFire pic.twitter.com/ZltlTAjZAI