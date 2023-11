Ecaterina Andronescu s-a trezit cu contul blocat de ANAF. Ciutacu, izbucnire nervoasă în direct

Ecaterina Andronescu și colega lui Victor Ciutacu au fost victimele propririlor pe conturi!

"În câteva ore mi-au fost luați banii de pe 2 conturi, mii de lei dintr-un cont și jumătate din suma pe care ei ziceau că eu o datorez din celălalt cont. Nu am primit absolut nimic, eu nici nu știam că am datorii la stat, nu știu nici acum despre ce este vorba, nu m-a anunțat nimeni. Nu m-au anunțat că am vreo datorie sau să-mi dea un termen să rezolv problema", a spus Ariadna Ailincei, colega lui Victor Ciutacu.

Moderatorul a avut o ieșire nervoasă în ceea ce privește propririle pe conturile românilor pe care ANAF-ul le face.

"Alo! Părinte! Domnul Boloș! Vă uitați la televizor? Aveți vreun bou care se uită la televizor și se dă comunicator? Puteți să dați explicații publice sau private unor oameni pe care i-ați jepcărit din conturile lor? Exact ca bandiții? Mai aveați să-i băgați în covor și să-i omorâți! Nu vă e bă rușine? Domnul Ciolacu, vă rog eu frumos, când îl chemați data viitoare pe Popa întrebați-l și de asta! În regimul dumneavoastră oamenii sunt jefuiți de ANAF!", a transmis Victor Ciutacu în direct.

Ecaterina Andronescu a vorbit și ea despre situația jenantă în care a fost pusă fix când trebuia să plătească cumpărăturile.

"Eu n-am treabă cu ANAF! Eu am plecat într-o seară de la școală spre un supermarket să-mi fac cumpărăturile, am pus în coș ce aveam nevoie și când m-am dus să plătesc am constatat că am cardul blocat. E cardul meu de salariu! N-am înțeles de ce, făcusem cu o săptămână înainte actualizarea datelor, că așa se cere. Eram supărată că situația a fost mai mult decât jenantă. M-am dus acasă, am sunat timp de 40 de minute, nu mi-a răspuns nimeni, după alte 30 de minute mi-a răspuns cineva și mi-a spus cu seninătate că da, e contul blocat că n-am actualizat datele. M-am dus a2-a zi la un oficiu și datele mele erau actualizate. Aceste instituții nu înțeleg că banii dintr-un card sau dintr-un cont sunt proprietatea cetățenilor deținători a acelor carduri sau conturi, nu poți să scoți fără să anunți, pentru că până la urmă cred că fiecăruia dintre noi ne este mai ușor să ne păstrăm banii acasă", a declarat Ecaterina Andronescu, la RTV.

