După ce un copil din România a murit la dentist, iată că acest lucru s-a întâmplat și în Spania.

Societatea Spaniolă de Anesteziologie a reamintit că sedările care folosesc medicamente anestezice generale sunt proceduri ce pot implica riscuri grave și trebuie realizate „exclusiv” de medici specialiști în Anesteziologie și Reanimare.

După decesul unei fetițe de șase ani în Alzira, Valencia, survenit după ce a fost tratată într-o clinică dentară privată, specialiștii în anesteziologie și reanimare subliniază că multe comunități autonome autorizează sedări profunde cu anestezice generale, precum propofolul, pentru a fi administrate de profesioniști care nu sunt medici specialiști în aceste domenii.

Într-un comunicat în care își exprimă profunda durere și solidaritate cu familia minorei decedate în Alzira, specialiștii avertizează că unele reglementări ale mai multor consilii de Sănătate permit ca aceste medicamente să fie folosite de medici din alte specialități, precum pneumologie, cardiologie, gastroenterologie sau urgențe, după cursuri care nu echivalează cu o specializare medicală completă.

„Acest lucru reprezintă un risc, deoarece aceste medicamente pot provoca complicații grave în doar câteva secunde și necesită cea mai înaltă formare și pregătire”, subliniază reprezentanții Societatății Spaniole de Anesteziologie, care nu comentează ceea ce s-a întâmplat în cazul minorei din Valencia deoarece nu cunosc circumstanțele exacte și nici informațiile oficiale despre incident.

Cu toate acestea, asociația transmite un mesaj către cetățeni: Înainte de a se supune oricărui tip de sedare, să întrebe întotdeauna cine o va realiza și să verifice că este vorba despre un medic specialist în Anesteziologie și Reanimare.

„Anestezia este o disciplină complexă, care combină știința, experiența și o monitorizare permanentă. Chiar și atunci când este realizată de profesioniști pe deplin calificați, nu este niciodată complet lipsită de risc”, afirmă președintele Societății Spaniole de Anesteziologie, Javier García Fernández.

Și în România a murit o fetiță

O fetiță de doi ani a murit într-o clinică stomatologică din București, în urma anesteziei generale. Părinții susțin că analizele medicale indicau valori neconforme și ar fi cerut amânarea procedurilor, dar medicii nu ar fi fost de acord. Clinica „funcționa improvizat”, spune ministrul Sănătății.

