€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri Social Nicușor Dan, despre cazul fetiței de 2 ani care a murit la dentist: Din corupție, statul român nu controlează privatul
Data actualizării: 21:36 16 Noi 2025 | Data publicării: 21:31 16 Noi 2025

Nicușor Dan, despre cazul fetiței de 2 ani care a murit la dentist: Din corupție, statul român nu controlează privatul
Autor: Giorgi Ichim

nicusor-dan-fetita-2-ani Nicusor Dan - Foto: Agerpres
 

Nicușor Dan critică statul român în cazul fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog.

Moartea fetiței de 2 ani, în urma unei intervenții stomatologice cu anestezie generală într-o clinică privată din București, a zguduit opinia publică.

Nicușor Dan a reacționat dur după tragedia fetiței de 2 ani care a murit în urma unei intervenții la dentist, denunțând eșecul statului de a-și face datoria de supraveghere și control.

"Am toată compasiunea și empatia pentru familie. Este un caz cutremurător și vă mărturisesc că nu am putut să intru să citesc toate detaliile despre această anchetă.

Este imposibilitatea sau incapacitatea statului de a supraveghea, de a gestiona și controla acolo unde trebuie să controleze.

Sunt foarte multe zone în statul român în care statul trebuie să controleze privatul și nu o face, de cele mai multe ori din corupție. Trebuie să progresăm", a declarat Nicușor Dan, la România TV.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
dentist
fetita de 2 ani moarta la dentist
fetita clinica stomatologica
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat acum 15 minute
Nicuşor Dan: Românii o duc mai rău în momentul acesta faţă de acum şase luni
Publicat acum 16 minute
Nicușor Dan, despre cazul fetiței de 2 ani care a murit la dentist: Din corupție, statul român nu controlează privatul
Publicat acum 24 minute
Nicușor Dan, întrebat când face nunta. Va lua numele de Grădinaru? Ce a răspuns președintele
Publicat acum 48 minute
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu: Un om normal nu ar sta câțiva ani la Viena fără să facă nimic
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Noi 2025
Lia Savonea, scandal privind Acordul pentru Justiție. „Judecătorule, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs”
Publicat pe 14 Noi 2025
Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați
Publicat pe 14 Noi 2025
Câți bani avea, de fapt, Alina Bica în cont când a fost arestată? Dezvăluirea surprinzătoare a fostei șefe DIICOT
Publicat pe 14 Noi 2025
Trump a declarat oficial patru grupări europene de extremă stângă ca fiind "teroriste" . Care sunt acestea
Publicat pe 14 Noi 2025
Cazul fetiței de 2 ani moarte la dentist: Ce sumă li se ceruse părinților pentru procedura stomatologică
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close