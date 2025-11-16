Nicușor Dan, despre cazul fetiței de 2 ani care a murit la dentist: Din corupție, statul român nu controlează privatul

Moartea fetiței de 2 ani, în urma unei intervenții stomatologice cu anestezie generală într-o clinică privată din București, a zguduit opinia publică.

Nicușor Dan a reacționat dur după tragedia fetiței de 2 ani care a murit în urma unei intervenții la dentist, denunțând eșecul statului de a-și face datoria de supraveghere și control.

"Am toată compasiunea și empatia pentru familie. Este un caz cutremurător și vă mărturisesc că nu am putut să intru să citesc toate detaliile despre această anchetă.

Este imposibilitatea sau incapacitatea statului de a supraveghea, de a gestiona și controla acolo unde trebuie să controleze.

Sunt foarte multe zone în statul român în care statul trebuie să controleze privatul și nu o face, de cele mai multe ori din corupție. Trebuie să progresăm", a declarat Nicușor Dan, la România TV.