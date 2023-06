Dubai pentru toate gusturile și buzunarele

Foto: Dubai Economy and Tourism

Cu atât de multe de făcut și de văzut, Dubai este o destinație grozavă pentru călătorii cu toate buzunarele. Atrăgând vulturii culturii, tipurile aventuroase, iubitorii de bunăstare și gurmanzii, Dubaiul are ceva pentru toate interesele.

Fie că doriți să explorați cu cheltuieli minime, fie că doriți să vă răsfățați cu unele dintre cele mai frumoase lucruri din viață, am reunit câteva opțiuni care vă vor oferi să gustați ce este mai bun pe care orașul le are de oferit.

Încercați unul dintre restaurantele cu stele MICHELIN

Michelin a dezvăluit, la hotelul Atlantis The Royal, noua sa selecție de restaurante din Ghidul MICHELIN Dubai 2023. Un total de 90 de restaurante, care acoperă 23 de tipuri diferite de bucătărie, au atras atenția celebrilor anonimi inspectori MICHELIN. Pentru această a doua ediție, Ghidul MICHELIN Dubai recunoaște trei restaurante noi cu o stea MICHELIN și un nou restaurant cu două stele MICHELIN, precum și 17 Bib Gourmand care au fost dezvăluite pe 16 mai.

Un nou restaurant a primit două stele MICHELIN

Trèsind Studio primește două stele MICHELIN după ce anul trecut a primit prima stea MICHELIN. Bucătăria sa a continuat să evolueze într-un mod atât de impresionant; Mâncărurile sale sunt extrem de originale, precise și uneori intrigante și fac din masa aici o experiență cu adevărat de neuitat. Inspectorii sunt încântați să răsplătească acest angajament față de excelența culinară cu două Stele MICHELIN.

Il Ristorante – Niko Romito și STAY by Yannick Alléno, ambele premiate cu două Stelele MICHELIN în 2022, își păstrează distincția în acest an.

3 restaurante recent premiate cu o stea MICHELIN

Dubai adaugă 3 noi restaurante cu stele MICHELIN în constelația sa.

avatāra, sub talentatul bucătar Rahul Rana și echipa sa, ridică bucătăria vegetariană la nivelul următor. Mâncărurile lor frumoase prezintă combinații rafinate de arome și texturi, rezultând bucătăria indiană desăvârșită, care i-a uimit pe celebrii inspectori anonimi.

Dinner by Heston Blumenthal, situat la primul etaj al hotelului Atlantis The Royal, este un restaurant care încântă mesenii cu bucătăria sa cu vedere. Soră cu originalul din Londra și oferind mâncăruri britanice de-a lungul secolelor, Dinner by Heston Blumenthal ajunge în selecție cu o stea MICHELIN.

Anul trecut, bucătarul Solemann Haddad a primit premiul MICHELIN Young Chef 2022, dar anul acesta, restaurantul său, moonrise, și-a confirmat potențialul și este distins cu o stea MICHELIN. Cina aici cuprinde 10 feluri de mâncare, fiecare cu propria poveste, în care ingredientele din Orientul Mijlociu sunt preparate folosind tehnici japoneze, pentru un rezultat pe cât de original, pe atât de stimulant.

Toate restaurantele premiate cu o stea MICHELIN în selecția 2022 își păstrează distincția în acest an.

17 restaurante primesc un Bib Gourmand

Ghidul MICHELIN și-a dezvăluit selecția Bib Gourmand pentru 2023, cu 3 noi nume: 21 Grams, 3Fils și Aamara; oferind un total de 17 restaurante. Toți Bib Gourmand 2022 și-au păstrat distincția în acest an.

2 restaurante primesc MICHELIN Green Star pentru angajamentul lor față de o gastronomie mai durabilă

Lansat în 2020, MICHELIN Green Star evidențiază acele restaurante aflate în fruntea practicilor durabile, oferind experiențe gastronomice, adoptând în același timp o abordare care inspiră mediul înconjurător.

Două restaurante primesc o stea verde MICHELIN în această selecție din Dubai 2023: Boca, o nouă adăugire la Ghid, oferă mâncăruri mediteraneene vesele și însorite, urmând în același timp un etos sustenabil impresionant care include utilizarea produselor locale, gestionarea proactivă și conștientă a deșeurilor, valorizarea resurselor și folosind energie regenerabilă.

Teible este un local rece, ale cărui meniuri prezintă ingrediente locale de sezon, combinate cu inovație și simplitate pentru a le spori potențialul. Gătitul gustos ilustrează o abordare durabilă care se concentrează pe sezonalitate și integritate.

Pe lângă soarele care strălucește pe tot parcursul anului, Dubaiul oferă o mulțime de restaurante la prețuri accesibile.

Încercați bucătăria tradițională persană

Al Ustad Special Kebab este una dintre cele mai vechi pietre prețioase ascunse din Dubai, cunoscută pentru bucătăria persană autentică. Locul popular este renumit pentru că servește unele dintre cele mai autentice kebaburi din Dubai. Dimensiunile porțiilor sunt generoase, prețurile rezonabile, iar aromele sunt irezistibile.

Încercați mâncarea celor mai bune restaurante din Dubai

Un loc de luat masa unic, Time Out Market este plin de bucătari locali care servesc mâncăruri originale din unele dintre cele mai iubite bijuterii gastronomice din Dubai. Amplasată în Souk Al Bahar, terasa înconjurătoare în aer liber de la Time Out Market oferă vederi de invidiat la Burj Khalifa și la Fântâna Dubai. Deoarece opțiunile culinare sunt îngrijite cu grijă de gurmanzi care cunosc orașul pe dinafară, vă puteți aștepta la meniuri moderne, inovatoare și arome vibrante. Mâncărurile încep de la aproximativ 30 AED (37 lei).

Încercați o bijuterie legendară din Dubai

Project Chaiwala este o poveste de succes locală iubită de rezidenții Dubai. Pâinea emblematică cu ardei iute și brânză spălată cu Karak chai este un prânz delicios. Angajat față de sustenabilitate, Project Chaiwala se concentrează pe aprovizionarea cu condimente și ingrediente la nivel local. O masă de semnătură cu karak chai costă în jur de 40 AED (50 de lei).

Încercați o locație locală iubită

Picant, cu nuci sau sărat, dar întotdeauna gustos, za'atar este una dintre aromele caracteristice din Dubai și este adânc înrădăcinată în bucătăria din Orientul Mijlociu și mediteraneean. Încercați za’atar și fayer cu brânză la brutăria confortabilă de cartier Mama’esh la doar AED 15 (19 Lei).

