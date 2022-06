„Sunt în prezent în Los Angeles, pentru o serie de reuniuni care urmăresc dezvoltarea parteneriatelor strategice ale RADIOCOM, cât și demararea unor colaborări noi, precum discuțiile demarate deja online cu SpaceX... toată lumea s-a bucurat că România dispune în prezent de serviciile acestei rețele dezvoltate de către Elon MUSK. Noi, la RADIOCOM căutăm să depășim profilul de utilizator și sa aducem in țara noastră o colaborare solidă în calitate de posibil parteneri ai SpaceX în regiune. Trebuie să precizez faptul că RADIOCOM (Societatea Națională de Radiocomunicații) este singura entitate care dispune de două tipuri esențiale de infrastructură de comunicații, și aici mă refer la rețeaua de unde scurte, medii și lungi (AM, FM și US), cât și de infrastructura de la Centrul satelitar de la Cheia, dedicată comunicațiilor satelitare - unde avem un teleport pe care am reușit să îl punem pe harta rețelei internaționale a teleporturilor.

Facem aceste demersuri pentru că înțelegem, de fapt, importanța pe care această companie (RADIOCOM) o are, nu doar din punct de vedere strategic pentru statul român, dar, în primul rând, pentru că avem nevoie să abordăm pragmatic demersul transformării digitale și să impunem pe piață noi servicii. Personal scriu cu regularitate o serie de articole legate de domeniul de activitate, propunând noi modele de afaceri în domeniu, pentru piața din România, în încercarea de a aclimatiza această transformare digitală publicului larg și să fac aceste evoluții ale noastre (ale RADIOCOM) cât mai prezente in cotidianul nostru, pentru a genera o piață dinamică și a marii plaja utilizatorilor timpurii”, a spus Dragoș Preda, Director general al RADIOCOM.

Ce este Radiocom

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. a fost înfiinţată prin Hotărârea de Guvern nr. 372/1998, ca urmare a reorganizării Regiei Autonome Radiocomunicaţii. Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. este o societate comercială pe acţiuni care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară având şi statut de societate de interes public. Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. are patru sucursale denumite Direcţii Radiocomunicaţii: Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara (fără personalitate juridică) şi 615 de puncte de lucru.



Cu o istorie de nouăzeci de ani, Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. este, în continuare, lider în domeniul broadcasting-ului (difuzarea şi transportul terestru al programelor radio şi TV) şi, în acelaşi timp, un important furnizor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice din România.



Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. operează pe piaţă sub numele comercial RADIOCOM şi este un brand 100% românesc. Pornind de la cele două domenii de activitate în comunicaţii electronice - broadcasting şi transmisii de date - RADIOCOM a evoluat continuu, dovedind maturitate, inovare şi, înainte de toate, profesionalism în dezvoltarea sa permanentă. Citește mai multe despre RADIOCOM pe websiteul lor oficial.

